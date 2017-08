Burundi: Consultations discrètes entre l'opposition et le pouvoir burundais à Helsinki

Les femmes burundaises sont souvent celles qui ramènent l'argent à la maison et ceci en effectuant des… Plus »

« On est encore bien loin d'une résolution de la crise burundaise, confie un participant du Cnared. Il s'agit plutôt d'ouvrir la voie aux véritables négociations qui seront organisées par la communauté des Etats d'Afrique de l'Est à Arusha. »

Et si une ONG finlandaise réussissait là ont beaucoup ont échoué ? Après avoir réconcilié l'opposition burundaise avec la facilitation tanzanienne de Benjamin Mkapa, l'Initiative pour la gestion des crises (CMI) réunit depuis lundi et jusqu'à mercredi les représentants du pouvoir et du Cnared, comme le confirme un haut responsable burundais.

Il s'agit d'une première depuis le début de la crise, née de la volonté du président burundais de briguer un troisième mandat il y a plus de deux ans. Lundi 31 juillet 2017, les représentants du pouvoir et de l'opposition en exil regroupée dans le Cnared sont en discussion dans la capitale finlandaise. Des rencontres très discrètes, mais qui pourraient à terme ouvrir la voie à de véritables négociations.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.