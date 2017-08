Congo-Brazzaville: 39ème session du Cames - Le pays félicite cinquante-deux enseignants admis

L'Université Marien Ngouabi (UMNG) a congratulé, le 31 juillet à Brazzaville, cinquante-deux enseignants promus à la 39e session des Comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames).

Parmi ces promus du Cames en 2017, l'on compte un professeur titulaire, sept maîtres de conférences et quarante-quatre maîtres assistants.

Ils étaient au total, soixante-trois dossiers des enseignants chercheurs présentés au Cames, on compte cinquante-deux dossiers d'enseignants inscrits soit, un taux de 82,5%. Les dossiers de dix enseignants ont été ajournés pour insuffisances quantitatives de mémoires encadrés et défauts de diversification scientifique, soit un taux de 15, 9%. Par contre, le dossier d'un enseignant n'a pas été examiné pour des raisons non élucidées.

Pour célébrer et encourager ces valeurs à travers cette promotion, le recteur de l'Université Marien Ngouabi, le professeur Jean-Rosaire Ibara, a insisté sur le perfectionnement, la bonne conduite, l'éthique et l'acquisition de la pertinence au sein de la société.

« Soyez en effet légitimes dans votre métier pour honorer votre université et le Congo. Vous avez en main l'avenir des jeunes... » a-t-il indiqué.

Afin d'encourager ces enseignants à mieux dispenser leur savoir et pour paraphraser le professeur Charles Gombe Mbalawa, le recteur de l'université a déclaré : « Maudit soit celui qui retient son savoir, pensant par-là augmenter son pouvoir ».

Emu par cette distinction, Cames 2017, les maîtres-assistants Jeofroid Ibiassi et le docteur Esthel Lee Presley Bemba se sont respectivement montrés reconnaissants à l'endroit de leurs enseignants. « Nous avons plus de charge à former des étudiants et faire évoluer la recherche dans nos domaines spécifiques. Il nous faut aussi faire des articles de qualité de renommée internationale. Mais nous envisageons avoir plus », a indiqué le Dr Esthel Lee Presley Bemba.

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, a appelé les enseignants à plus de conscience professionnelle et s'est félicité du capital humain dont dispose le Congo. Il a ajouté que : « Nous pouvons prétendre à l'émergence. Outre, le capital humain, il faut joindre d'autres impératifs ».

Rappelons que l'Université Marien- Ngouabi (UMNG) a intégré l'espace des Comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) en 1991. Le Cames est une institution africaine qui a été créée par les chefs d'Etat de l'Organisation commune africaine et malgache (OCAM) à la suite de la Conférence de Niamey de 1968. La convention portant statut et organisation du Cames fut signée le 26 avril 1972 à Lomé (Togo).