Togo: Brice Kone - Un défenseur qui s'offre aux Eperviers

Passé également par la Thailande, Koné estime qu'une convocation en équipe nationale ne doit passer que par le travail en club. Et avec Sohar, se mêler à la course au titre cette saison est l'objectif.

«Je voulais partir mais en même temps, ils m'ont montré que j'étais important dans l'équipe et j'ai dit oui à une prolongation », nous a-t-il confié. Passé par Azaf (club de 2è division) en Côte d'Ivoire, Brice Kone rêve désormais d'une carrière internationale à 24 ans. Et à l'image de son frère, malgré des origines ivoiriennes, c'est la tunique jaune qui l'attire. « C'est la nation de notre mère et on y est attaché. Quand mon frère a porté le maillot des Eperviers, c'était génial et je veux bien suivre sa voie », espère t-il. « Je suis le parcours du Togo depuis des années. Il y a une bonne équipe avec de très bons joueurs. Si un jour, la chance m'est offerte de porter le maillot, je donnerai tout », a-t-il ajouté.

Brice Kone lui répète ses gammes depuis 5 saisons en Asie notamment à Oman où il a passé les 3 dernières années et remporté de nombreux titres. Champion à deux reprises avec Rustaq Club (2013-2014 et 2015-2016). C'est dans le petit émirat qu'il vient une nouvelle fois de signer avec le club de Sohar FC qu'il a déjà connu l'an dernier. Arrivé en fin de contrat, le longiligne milieu défensif (1m84), capable également d'évoluer en défense centrale, s'est laissé séduire par le discours des dirigeants.

