Burkina Faso: Crise au PAREN - L'éruptif Bado danse sur un « volcan enneigé »

C'était écrit. La « prophétie » a fini par se réaliser. Depuis qu'il a commis son brûlot voilà maintenant un an contre le président de son parti ,la rupture était programmée, car on se doutait que Laurent Bado aurait du mal à se rabibocher avec Tahirou Barry.

En août 2016, le fondateur du Parti de la renaissance nationale (PAREN) avait fait savoir que son pamphlet n'était pas destiné au grand public mais à un usage interne. Des personnes « bienveillantes » se seraient donc chargées de ventiler le fameux mémorandum.

Douze mois plus tard, ni les tractations souterraines ni la réconciliation scénarisée ne sont parvenues à rapprocher le jeune homme et son mentor que tout désormais oppose. Finis les faux-semblants, le divorce chez les « parents » est consommé depuis le week-end avec la tenue d'un congrès ordinaire convoqué par le professeur pour débarquer son ancien étudiant, remplacé par Michel Béré qui hérite pour ainsi dire d'un champ de ruines.

Le natif de Zoula dans le Sanguié avait-il le droit de convoquer cette instance statutaire ou l'enseignant de droit nage-t-il en pleine illégalité au regard des textes du PAREN ? Jouirait-il d'un droit régalien en sa qualité de fondateur pour agir à sa guise ? Même si on imagine que ce n'est pas à un vieux singe qu'on va apprendre à faire la grimace juridique et donc que Bado en homme averti doit savoir ce qu'il fait?

Ce sont là autant de questions qui vont alimenter les rebondissements judiciaires de ce feuilleton de l'hivernage, notamment l'inévitable guerre des récépissés, qui s'annoncent palpitants. En attendant d'y avoir des réponses au prétoire, on ne peut que déplorer le spectacle désolant qu'offre cette formation politique qui avait au moins le mérite d'exister dignement quand tant et tant d'autres petits partis végètent à l'ombre de leur créateur.

A l'issue des élections couplées de novembre 2015, son candidat à la présidentielle, Tahirou Barry, n'était-il pas arrivé troisième avec 3,09% derrière les cadors du MPP et de l'UPC, s'octroyant par la même occasion 2 sièges de députés ? Certes, la question de savoir s'il fallait ou non céder aux avances de la nouvelle majorité qui lui faisait les yeux doux avait déjà quelque peu ébranlé le parti, mais il avait plutôt bien résisté à cette première secousse jusqu'à la salve de Kiliachiu en août 2016.

Le ministre de la Culture est-il le boulimique du pouvoir à la gestion opaque qu'il dépeint, cette « nature double ayant un penchant psychopathe pour le mensonge et la ruse » ? Qu'il soit innocent ou coupable de ce dont on l'accable, Bado n'aurait peut-être pas dû tomber dans la boue et y patauger même à grand renfort d'allusions perfides qui pourraient l'embourber si jamais... N'était-il pas plus sain, puisque le mandat du président court jusqu'en 2019, de le « subir » et d'attendre cette échéance pour l'évincer ne serait-ce qu'en invoquant le roulement ethnique et du genre que le PAREN s'impose ?

Oui, on entend d'ici le rhéteur de la fac de droit arguer que deux ans de plus aurait aggravé l'état du patient, mais la situation actuelle ne le guérit pas non plus ; bien au contraire, ce congrès de la discorde le plonge définitivement dans un coma dont il aura de la peine à sortir . Le précédent du PAI, dont il ne reste plus grand-chose si ce ne sont deux formations fantomatiques et des dirigeants tout aussi anecdotiques qui se sont disputés tels des chiffonniers pour un bout de papier, est là pour montrer à souhait que personne ne sort gagnant d'une telle querelle fratricide. C'est ce qui guette le PAREN, que ce soit celui de Bado ou de Barry.

Bien sûr, pour qui connaît le personnage, son attitude n'étonne guère et ce n'est certainement pas à 72 ans (il les aura le 28 août prochain) qu'on va le changer. L'éruptif Bado qui vitupère du haut de sa chaire contre « le volcan couvert de neige », qui apparaît du coup plus sage que son aîné, aurait quand même gagné à se contrôler et à ne pas dire tout ce qui lui passe par la tête. Cela d'autant plus que, patrimonialisation pour patrimonialisation, en accusant celui qui était il n' y a pas encore longtemps son « bon petit » d'avoir accaparé le parti, en nommant et en démettant ses premiers responsables selon son humeur du moment, lui aussi est dans une posture patrimoniale puisqu'il raisonne et agit comme si c'était son bien privé ou qu'il avait une conception nabale de sa fonction. Alors que, à partir du moment où il l'a créé, le parti ne lui appartient plus vraiment et est censé lui survivre. A patrimonialisation donc, patrimonialisation et demie. Non, le fondateur du PAREN n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû mettre les pieds dans le plat familial. Les répercussions de ce clash « parental » vont d'ailleurs au-delà de cette formation puisque le problème de sa participation à la coalition aux affaires peut se poser désormais.

En vérité, nous avons toujours pensé que le célèbre chauve, qui s'est toujours présenté comme un intellectuel affranchi et un modèle de vertu, n'aurait jamais dû se jeter dans cette arène politique incompatible avec son tempérament et où on perd forcément son âme. C'est peu dire que 18 ans après ce grand saut, l'image de cet enseignant, dont tant de générations d'étudiants ont bu l'évangile sans retenue et parfois sans discernement, s'est considérablement écornée. Au fait quand est-ce qu'il va finalement aller cultiver son propre jardin à Zoula en attendant la mort comme il l'avait promis un jour avant de se raviser ?