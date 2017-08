Burkina Faso: Barreau du Burkina - Loada, Soma et Seni omis du tableau

Dans une délibération en date d'hier, 31 juillet 2017, le Conseil de l'Ordre du barreau du Burkina a décidé d'omettre du tableau de l'Ordre les avocats Augustin Marie-Gervais Loada, Seni Mahamadou Ouédraogo et Abdoulaye Soma. Le motif : incompatibilité entre le statut de fonctionnaire et celui d'avocat.

Dans une interview qu'il nous avait accordée en octobre 2016, Me Mamadou Savadogo, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina, nous précisait que pour devenir avocat, il y a deux voies : «la voie ordinaire qui est celle du CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) en passant l'examen et en suivant les cours du CFPA (Centre de formation à la profession d'avocat) jusqu'à la fin. La voie spéciale, pour ceux qui sont dispensés du CAPA : les magistrats ayant une ancienneté de dix ans en juridiction et les agrégés en Droit».

Agrégés en Droit, les professeurs Augustin Marie-Gervais Loada, Seni Mahamadou Ouédraogo et Abdoulaye Soma sont logiquement passés par la vie spéciale pour embrasser la profession d'avocat. Cela fait pratiquement un an qu'ils exercent dans leurs cabinets et dans les prétoires.

Mais depuis leur inscription au tableau de l'Ordre des avocats, une procédure a été engagée à leur encontre devant le Conseil de l'Ordre, au motif que ces trois professeurs continuent à émarger à la Fonction publique en tant qu'enseignants titulaires à l'université. Pourtant, la profession d'avocat, qui est libérale, est «incompatible avec l'exercice de toute autre profession». A cette règle, seulement deux exceptions sont tolérées : la fonction d'enseignant vacataire et de juge suppléant.

Et le Bâtonnier, dans la même interview citée plus haut, avait prévenu «nous vérifierons qu'aucun d'eux n'est en situation d'incompatibilité pour exercer. Tout avocat en situation d'incompatibilité pourrait être omis du Tableau jusqu'à ce que soit levée la cause de l'omission».

Aujourd'hui, c'est chose faite. Le Conseil de l'Ordre a statué hier après-midi sur le sort des trois professeurs agrégés en Droit et décidé de les omettre du tableau. En clair, ils ne sont plus avocats puisque leurs noms seront retirés du tableau, autrement la liste des avocats agrées au Burkina Faso.

Les trois omis ont la possibilité de faire appel de la décision qui les frappe. L'appel, dans le cas d'espèce étant suspensif, nos professeurs pourraient alors continuer à exercer en attendant qu'une juridiction spéciale d'appel, composée d'avocats et de magistrats, seule instance habilitée à examiner les recours contre les décisions du Conseil de l'Ordre, se prononce sur leur situation.

Mais véritablement, il va falloir que les professeurs Augustin Marie-Gervais Loada, Seni Mahamadou Ouédraogo et Abdoulaye Soma se décident à quitter la Fonction publique si tant est qu'ils désirent ardemment être avocats, ou alors à renoncer à cette profession au profit de leurs statuts de fonctionnaires.

En réalité, le Conseil de l'Ordre ne demande pas aux professeurs de quitter l'enseignement, il leur demande simplement de quitter la Fonction publique pour devenir enseignants vacataires comme tant d'autres avocats qui dispensent le savoir dans les universités et autres grandes écoles du Burkina Faso et même d'ailleurs. C'est la seule condition pour pouvoir continuer à porter la robe et à exercer dans les prétoires.