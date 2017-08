document

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a redu public lundi un communiqué de presse dans lequel elle demande aux forces politiques et à tous les acteurs impliqués dans les activités de la campagne, à quelque titre que ce soit, de respecter ce principe fondamental qui contribue à la crédibilité de la consultation électorale et à l'instauration d'un climat de confiance et de quiétude pour la tenue du référendum.

Voici le texte :

"La Commission électorale nationale indépendante suit avec une grande attention le déroulement de la campagne en cours pour le référendum du 05 août prochain, conformément à la mission de contrôle et de suivi qui lui est dévolue en vertu des dispositions pertinentes de la loi organique 2012-027 du 12 avril 2012.

Cela étant, la CENI tient à faire observer qu'au regard des règles du jeu démocratique propres à l'état de droit, les parties prenantes au référendum doivent bénéficier, en période de campagne électorale, des mêmes chances pour s'adresser aux électeurs et prôner les positions qui sont les leurs.

Elle demande aux forces politiques et à tous les acteurs impliqués dans les activités de la campagne, à quelque titre que ce soit, de respecter ce principe fondamental qui contribue à la crédibilité de la consultation électorale et à l'instauration d'un climat de confiance et de quiétude pour la tenue du référendum.

Elle exhorte les protagonistes à se conformer aux exigences d'une émulation saine et loyale, en excluant tout acte qui enfreint la législation électorale et qui, en dernier ressort, ne sert pas ses auteurs.

Dans le même esprit, la CENI rappelle que la finalité du processus électoral qu'elle est chargée de gérer, est de permettre à chaque citoyen mauritanien, en âge de voter, d'exprimer son choix électoral par rapport aux questions nationales sur lesquelles il est interpelé, hors de toute pression ou contrainte susceptible d'altérer sa liberté de choix.

Elle appelle l'ensemble des parties en présence à contribuer, par leurs discours et leur comportement, à l'assainissement du climat électoral, en vue de l'organisation d'un scrutin régulier, transparent et crédible.

Nouakchott le 31 juillet 2017

La CENI"