Ile Maurice: Plaisance - Le projet de centre commercial près de l'aéroport accuse du retard

Le Premier ministre mauricien et ministre des Finances Pravind Jugnauth a présenté, lundi 31 juillet, le… Plus »

Ce projet d'Airport Mall concerne la construction de boutiques modernes et traditionnelles, un Food & Beverage Court, un gymnase, un salon de beauté, un supermarché, un coin de loisirs pour les visiteurs, une aire de stationnement et lavage de voitures, entre autres. Construit sur une superficie de 14 hectares, il sera situé à côté de la route d'accès à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam. Ces terres seront louées à bail au promoteur pour une durée de 40 ans.

Il est prévu, en effet, de construire un centre commercial à proximité de l'aéroport de Plaisance, sauf que ce projet d'Airport Mall a été mis en veilleuse. La raison : la direction d'Airports of Mauritius Ltd (AML) n'est pas satisfaite des résultats de l'appel à manifestation d'intérêt lancé l'année dernière pour ce shopping mall.

