Ile Maurice: La nouvelle Cour suprême donnera une nouvelle vie à la rue Edith Cavell

«Il y a beaucoup de frais.» La taxe municipale revient à environ Rs 500 000 annuellement. Il faut également payer pour la sécurité et pour la maintenance du bâtiment, soit environ Rs 200 000 mensuellement. L'administrateur est d'avis qu'il pourrait avoir plus d'espaces pour le parking que de bâtiments en location.

De plus, maintient l'administrateur, des bâtiments situés à la rue La Poudrière, non loin du site de la nouvelle Cour suprême, abritent plusieurs bureaux d'hommes de loi. Bien qu'il y aurait un grand développement à la rue Edith Cavell, l'administrateur du Sun Trust ne pense pas que beaucoup d'investissements se feront dans la construction de nouveaux bâtiments dans les environs.

De son côté, un agent de développement, opérant pour une boîte de vente d'appartements et de location de bureaux, est persuadé que le coût des loyers dépendra des cabinets d'avocats. Les études de nombreux avocats sont situées rues Pope-Hennessy et Maillard, à quelques mètres de l'ancienne cour. D'ici deux ans, ils devront parcourir environ un kilomètre pour se rendre à la rue Edith Cavell.

Un des bâtiments au loyer le plus cher dans les alentours de la nouvelle Cour suprême, estime cet agent immobilier, c'est l'immeuble en pierre, bien entretenu d'ailleurs, appartenant à Harel Mallac. La location y est estimée à Rs 50 le pied carré. D'ici deux ans, le loyer sera deux à trois fois plus cher pour tous ces bâtiments.

Pour concrétiser ce projet, le gouvernement a fait raser «La School», un bâtiment construit en 1791 et considéré comme un patrimoine par les passionnés d'histoire. Cependant, ce nouvel édifice pourra se révéler une manne pour d'autres bâtiments comme Cascades Building, le Sugar Industry Labour Wefare Fund (SILWF) et le Sun Trust Building.

