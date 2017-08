Burkina Faso: Fenêtre des pros - Une première réussie pour Yacouba Coulibaly

L'actualité pour les footballeurs burkinabè expatriés est sans doute le premier match dans le milieu professionnel de Yacouba Coulibaly. Il a livré un match réussi et contribué à la victoire de son équipe Havre face à Tours.

Très attendu pour son premier sous ses nouvelles couleurs havraises, Yacouba Coulibaly (22 ans) n'a pas déçu. Positionné à son poste de prédilection de latéral gauche, l'ex sociétaire du RCB a contribué à la victoire des siens, (0-3) en déplacement à Tours lors de la première journée du championnat de la Ligue 2 française. Une prestation qui fait jaser la presse hexagonale comme « Francebleu ».

Dans sa publication sur le match, il a écrit « On peut lui reprocher d'avoir oublié, dans son dos, Jonathan Gradit en toute fin de match. On peut aussi lui reprocher quelques choix, pas toujours les plus judicieux. Mais alors, on pinaille. On chipote, car non seulement Yacouba Coulibaly jouait pour la première fois un match officiel dans le championnat de France, mais il avait en plus la lourde tâche de faire oublier la révélation de la saison dernière, Ferland Mendy. Et de manière générale, le jeune burkinabé a relevé le défi haut la main.

Percutant, remuant, présent dans les duels, généreux et appliqué, l'international de 22 ans a récupéré beaucoup de ballons, qu'il a souvent portés vers l'avant dans son couloir gauche, effaçant parfois plusieurs adversaires. Lui qui n'avait jamais connu de préparation d'avant saison si dense, il a aussi, semble-t-il, parfaitement digéré la charge de travail imposée par le staff, capable de s'enfiler 90 minutes d'entrée, ce vendredi, face à Tours.

Ainsi, même si rien n'est figé, il pourrait s'avérer plus compliqué que prévu pour Baba Traoré de déloger son concurrent au poste de latéral gauche. Du moins, si ce dernier confirme et se montre régulier ». L'international burkinabè s'est confié après le match. « L'essentiel était les 3 points d'abord pour nous mettre en confiance. Avec mes coéquipiers, nous allons essayer de faire une bonne saison. La solidarité que j'ai constatée au sein du groupe me persuade que nous pouvons le faire. J'étais très confiant avant d'aborder ce match. Vu que c'était mon premier et ma première titularisation en France, j'étais super motivé pour bien faire » a-t-il laissé entendre.

Son coach Oswald Tanchot est lui aussi allé de son commentaire appréciant la prestation de Coulibaly. « Il a commencé timidement avant de monter en régime. Ses premiers ballons offensifs ont été un peu compliqués. Au fil du temps, il s'est relâché. Mais connaissant ses qualités, je ne doutais pas. Il s'adapte bien. Il est jeune et toujours perfectible » a-t-il jugé.

Dans le même niveau de compétition, Anthony Koura (24 ans, 1 match) a lui aussi disputé tout le match en déplacement de son équipe Nancy (15e) opposée à Orléans. Rencontre malheureusement perdue 3-1. Toujours dans l'Hexagone, ça ne sent pas bon pour le FC Nantes lors cette présaison. Préjuce Nakoulma et ses coéquipiers n'arrivent toujours pas à trouver le bon équilibre avant le début de la Ligue 1 le week end prochain. L'attaquant burkinabè et les siens se sont inclinés

(1-0) lors de l'ultime match amical qui les a opposés à Genoa en Italie. Même si le score n'est pas lourd, il n'augure pas de bonnes choses pour cette formation des Canaris. Dans le domaine des transferts, Alfred Ouédraogo change de club mais reste en Belgique. Il a quitté Hasselt pour s'engager avec Rebecq. En Moldavie, Shériff Tiraspol a reconnu les mérites de son footballeur burkinabè Benjamin Wilfried Balima. L'international burkinabè est rentré dans l'histoire du club. Il a été élevé au rang de « Légende ». Ce mérite, il le doit à ses 11 ans passés dans ce club, ponctués par 10 titres de champions, 2 titres de meilleur buteur et 3 fois désigné meilleur joueur du championnat. Il a même battu le record au cours de la saison 2013 en inscrivant 15 buts en 10 rencontres.