La revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue de la Défense-Sécurité s'est tenue, le lundi 31 juillet 2017 à Ouagadougou, sous la présidence du ministre d'Etat, ministre de la sécurité, Simon Compaoré.

Le Cadre sectoriel de dialogue (CSD) fait partie des outils de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES). La revue à mi-parcours du CSD du secteur de la Défense-Sécurité a permis aux acteurs des trois départements ministériels concernés (Défense nationale, Sécurité et Justice) et aux partenaires techniques et financiers, de plancher sur les avancées notables durant les six premiers mois de l'année 2017 de la mise en œuvre du PNDES, volet Défense-Sécurité.

A l'ouverture des travaux, le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a rappelé que la rencontre se tient dans un contexte national marqué par des attaques terroristes en 2016 et au début de l'année 2017. Ce qui, de son avis, devrait inciter les membres du CSD Défense-Sécurité à opérer les réformes et réglages appropriés afin de contrer toute forme de menace.

Dans cette perspective, Simon Compaoré a assuré avoir reçu « les pleins pouvoirs » du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, pour préparer le forum national sur la sécurité prévu pour décembre prochain. Il a, par ailleurs, souligné que la présente revue s'inscrit résolument dans le cadre de l'opérationnalisation du PNDES en invitant les acteurs à examiner avec minutie les indicateurs des mesures de progrès, les acquis, les insuffisances et les perspectives des plans d'action en matière de sécurité pour le compte du premier trimestre de l'année en cours.

L'ensemble de ces données ont été consignées dans le projet de rapport de performance présenté par le directeur de la prospective du ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants, Yves Patrick Sama. En termes d'acquis, le rapport relève que le chantier de la nouvelle direction générale de la Police nationale connaît une exécution satisfaisante et que certaines unités telles que la Brigade d'intervention rapide (BIR) la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP) ont été dotées de matériel opérationnel.

Cependant, au titre des défis à relever, on note que les taux de maillage sécuritaire du territoire, de même que les ratios agents de sécurité/populations sont restés inchangés durant le premier semestre de l'année. Réagissant à ce bilan à mi-parcours, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean Claude Bouda, a déclaré que « ce sont des résultats mitigés » et qu'il va falloir prendre toutes les dispositions pour que les résultats soient plus intéressants en fin d'année.

Son homologue en charge de la justice, Bessolé René Bagoro, a souhaité la prise en compte dans les indicateurs de performances, de la mise en place de pool antiterroriste au sein de la Cour d'appel de Ouagadougou par exemple. M. Bagoro propose également la prise en compte de l'élargissement de la BIR à chaque Cour d'appel. Le ministre Simon Compaoré a exprimé son désaccord avec la prise compte de nouvelles brigades de gendarmerie et de nouveaux commissariats comme seul critère d'amélioration du maillage sécuritaire du pays et d'évolution positive du ratio agents de sécurité/populations.

Selon lui, le renforcement des unités existantes doit être pris en compte pour ne pas donner l'impression que rien ne bouge. Pour l'instant, le taux d'exécution physique du volet Défense-Sécurité du PNDES est estimé à 22% et le taux d'exécution financière à 25% au premier semestre 2017.