Burkina Faso: 8es jeux de la Francophonie - Le Burkina 10e avec 9 médailles

La 8ème édition des jeux de la francophonie a refermé ses portes le 30 juillet 2017 à Abidjan à l'issue d'une cérémonie de clôture riche en couleur, son et lumière.

A l'heure du bilan, le Burkina Faso a réalisé sa meilleure performance de l'histoire des jeux de la francophonie avec 9 médailles engrangées. Le pays des Hommes intègres occupe la 10ème place sur 44 pays.

A la faveur de la cérémonie de clôture, le village « Akwaba », site d'accueil des compétiteurs et de leurs encadreurs, érigé dans l'enceinte de l'Institut national de la jeunesse a mérité tout son sens. Pendant 10 jours, 4000 jeunes du monde entier se sont retrouvés à Abidjan et tout particulièrement sur ce site. Dans la capitale économique ivoirienne, tous ont fait montre de leur talent et ont rivalisé d'ardeur pour décrocher des médailles dans différentes disciplines du sport, des arts et de la création. Défilé des délégations, prestations artistiques, allocutions ont meublé ce moment d'intenses émotions. Mission accomplie pour la Côte d' Ivoire qui a réussi le pari de l'organisation pratique.

Les 53 pays présents à ce grand rendez-vous ont tous salué l'hospitalité légendaire et le sens du professionnalisme du pays organisateur. En plus, la fraternité a régné sur tous les sites. Sur 12 disciplines en compétition, le Burkina était en lice dans 7 et a remporté 9 médailles dont 3 en or, 4 d'argent et deux de bronze, toutes remportées en athlétisme et en lutte traditionnelle. En athlétisme, Marthe Koala a décroché avec brio deux médailles d'or au 100 m haie et en longueur et Patrice Zango a remporté la première médaille du Burkina en triple saut.

A leur suite, Bienvenue Sawadogo s'est contenté de la médaille d'argent sur 400 m. Quant aux lutteurs, ceux-ci ont engrangé 5 médailles ; deux en argent et trois en bronze.

Avec un total de 9 médailles, le Burkina peut être fier. Autant de médailles dans ces jeux, au classement par pays, il s'est hissé au 10ème rang. Une belle performance mais, avons le, notamment en lutte traditionnelle, on aurait pu mieux faire. Première remarque, les médaillés d'or résident tous à l'extérieur du Burkina. Marthe Koala est à l'Ile Maurice, au Centre d'entrainement de haut niveau des épreuves combinées.

Patrice Zango lui, réside en France, à l'université Dartois à Béthune et Bienvenue Sawadogo s'exerce au centre d'entrainement régional d'athlétisme de Lomé. Cela pose la question récurrente de la qualité des infrastructures et mieux, du soutien accordé aux jeunes talents. Ils sont nombreux à pointer du doigt, les délais et les conditions de préparation soumis avant ces jeux. Que dire des judokas dont le moral a été sérieusement sapé par l'emprunt de kimonos homologués pour les compétitions parce que simplement la commande n'a pas été livrée à temps.