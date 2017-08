Burkina Faso: Fête du trône du Maroc - Une célébration sous fonds de coopération à Ouagadougou

L'ambassade du Maroc au Burkina Faso a organisé une réception, à Ouagadougou, le dimanche 30 juillet 2017, pour célébrer le 18e anniversaire de l'intronisation du roi Mohammed VI.

Le 30 juillet est une date importante pour le Maroc car elle marque l'anniversaire de l'accession du roi Mohammed VI au trône. Pour célébrer le 18e anniversaire de cet évènement, l'ambassadeur du royaume chérifien au Burkina Faso, Farhat Bouazza, a convié de nombreuses personnalités à une réception, à sa résidence, à Ouagadougou, dans la soirée du dimanche 30 juillet 2017.

Parmi ses invités, l'on comptait des membres du gouvernement, des chefs de missions diplomatiques, des représentants d'organisations internationales, des présidents d'institutions et des responsables civils et militaires. Pour l'ambassadeur Bouazza, les 18 ans de règne du roi sont mémorables en ce sens qu'il a engrangé d'énormes progrès dans le cadre du développement et de la coopération. « Ceux qui ont visité le Maroc il y a dix ans, ont dû se rendre compte que le pays a fait un bond extraordinaire. Nous voulons partager ce progrès avec les pays amis africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest. », a-t-il souligné. Par exemple, il a précisé que ces efforts ont donné au Maroc une grande expertise dans le domaine de l'aménagement. Ce qui se matérialise par la construction en cours, d'une grande centrale solaire qui va permettre au pays de disposer, en 2020, de 40% d'énergie renouvelable.

Parlant des relations de coopération entre le Maroc et le Burkina Faso, il a fait savoir qu'elles sont excellentes et multiformes. Des liens qu'il entend renforcer en collaboration avec le ministère burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur et les autres départements ministériels. Dans cette même veine, il se réjouit du fait que les deux pays aient entamé la procédure de suppression de la formalité de visa pour leurs ressortissants ainsi que de l'augmentation du nombre de bourses accordées aux étudiants burkinabè, qui passent de 50 à 75 par an. Selon lui, cette dynamisation des relations bilatérales a reçu un coup d'accélérateur l'année dernière par les deux visites du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et celle du ministre en charge des affaires étrangères, Alpha Barry, au Maroc. Des visites qui ont suscité des séjours à Ouagadougou du ministre marocain des Affaires étrangères, Salaheddine Mezouar et de Nasser Bourita, alors ministre délégué dans le même ministère.

« Le Maroc sera toujours aux côtés du Burkina »

En termes de perspectives, le diplomate a confié que le Maroc sera toujours aux côtés du « pays des Hommes intègres » dans ses efforts de progrès. « Je réitère la ferme détermination du Maroc (... ) à intensifier davantage ses relations d'amitié et de coopération avec le Burkina, tout en assurant les autorités burkinabè de la disposition du royaume à accompagner le pays dans la réalisation de son développement, notamment à travers le PNDES », a rassuré Farhat Bouazza.

Par ailleurs, il a fait savoir que le Maroc se félicite du renforcement de la démocratie burkinabè marquée, entre autres, par la réussite des dernières échéances électorales (présidentielle, législatives et municipales). Il s'est également réjoui de la coopération entre les parlements burkinabè et marocains qui se traduit, à son sens, par la vitalité du groupe d'amitié parlementaire Burkina-Maroc.

Sur le plan continental, M. Bouazza a fait savoir que le roi Mohammed VI, depuis son arrivée en 1999, s'est engagé à intensifier ses relations afin d'asseoir de bonnes bases de paix et de prospérité partagée. « C'est dans ce contexte que nous contribuons depuis longtemps, de manière active, aux différentes opérations de maintien de la paix des Nations unies, notamment en Afrique. Cet engagement ne faiblira pas malgré les pertes en vies humaines qui s'élèvent à 40 soldats dont trois la semaine dernière en République centrafricaine.», a-t-il précisé. Un autre fait qui n'a pas passé sous silence au cours de cette fête est le retour du Maroc au sein de l'Union africaine et sa demande d'adhésion à la CEDEAO. Farhat Bouazza a en effet, vivement salué l'appui du Burkina Faso à son pays dans ces deux initiatives.

Pour le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, c'est toujours un grand plaisir de participer à la fête du trône. Il a salué les « qualités exceptionnelles » de l'ambassadeur et souhaité que les excellentes relations que le royaume entretient avec le Burkina Faso se poursuivent. En effet, foi de Simon Compaoré, Farhat Bouazza, doyen du corps diplomatique au Burkina Faso, a su tisser de très bonnes relations avec l'ensemble de ses homologues, le gouvernement et la société civile. Un dynamisme qui, a-t-il dit, a facilité des projets de coopération sécuritaire. Ces projets, à écouter le ministre d'Etat, pourraient être pris en compte dans la commission mixte Burkina-Maroc qui sera lancée très prochainement.