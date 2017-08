Congo-Brazzaville: Makélékélé 3 - Marie Mvouboukoulou et Bonaventure Bounzika retiennent leur souffle

Les électeurs congolais ont bouclé dimanche les législatives à l'occasion du second tour… Plus »

En rappel, lors du premier tour du scrutin, dans la troisième circonscription de Makélékélé, il y avait douze candidats à ces législatives. Pendant la campagne du deuxième tour, dix n'ont pas obtenu suffisamment de suffrage pour être au second. De façon officielle, aucun n'a donné de consigne de vote en faveur de tel ou tel candidat resté en lice, encore moins coalisés avec l'un d'eux. C'est donc au dépouillement et lors de publication officielle des résultats que chacun connaitra son sort.

C'est au compte-gouttes, la matinée, que les votants chiffrés à plus de 8029 inscrits, ont commencé à exprimer leur suffrage pour départager les deux candidats en ballotage: Marie Mvouboukoulou (indépendante avec 30,67% au premier tour) et Bonaventure Bounzika (24,23% de la Convention des démocrates républicains).

