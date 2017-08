Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Lions club forme ses officiels de clubs

Un séminaire de formation des officiels de clubs pour la région 26 a été lancé, le 29 juillet, à Pointe-Noire afin de permettre à ces derniers de mieux manager leurs clubs.

La formation a pour objectif de donner des outils nécessaires qui vont permettre aux officiels (présidents, secrétaires et trésoriers) de bien mener les activités de leurs clubs, de réussir tous leurs projets et mandat. Pendant cette formation, des informations indispensables sont mises à la disposition des présidents, secrétaires et trésoriers, a dit Fernande Marie Catherine Dekambi Mavoungou, présidente depuis le 1er juillet de Région 26 Pointe-Noire, Luanda, Cabinda pour l'année 2017-2018.

Pour Dieudonné Mbadi, coordonnateur des formateurs, association des Lions Clubs, ancien gouverneur de district, cette formation permet de renforcer les compétences des managers des clubs, régler les dysfonctionnements afin que les présidents, secrétaires et trésoriers formés travaillent de la manière la plus efficace possible en évitant l'improvisation. Cependant, il a regretté que de nombreux lions ne soient pas présents à la formation. « Cette salle ne contient pas l'effectif que nous avons espéré ce matin. C'est peut être le reflet que nous ne nous comportons pas réellement comme les leaders que nous sommes censés être », a-t-il dit.