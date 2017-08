Afrique Centrale: Lutte contre la famine - CEEAC et FAO signent un projet d'accord à hauteur de 189.721 dollars américains

Le Secrétaire général de la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), Ahmad Allam-Mi et le Coordonnateur du Bureau sous-régional de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour l'Afrique Centrale, Hélder Mutela, ont procédé vendredi à la signature d'un projet de coopération technique d'accord sur la « Réponse genre aux plans nationaux et régionaux d'investissement agricole » pour relever le défi Faim Zéro en Afrique Centrale.

D'après le représentant de la FAO, ce projet sera exécuté sur une période de deux ans et va s'articuler autour de trois résultats : le renforcement des capacités des systèmes de gouvernance agricole et alimentaire; l'intégration systématique des besoins et priorités spécifiques des femmes, des hommes et des jeunes ; l'accroissement de l'investissement en vue de l'autonomisation économique des femmes dans l'agriculture et dans les chaînes de valeur.

« La prise en compte de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans la planification et la programmation du secteur agricole rehausse le niveau de sécurité alimentaire et améliore la performance du secteur de l'agriculture dans son ensemble », a renchéri Hélder Mutela. Il a déploré en outre le faible accès des femmes aux ressources de production, aux services et opportunités d'emplois.

Pour sa part, l'ambassadeur Allam-Mi s'est réjoui de la collaboration renforcée entre CEEAC et FAO dans la mise en œuvre de ce projet de coopération technique qui selon lui, contribuera à l'expansion des opportunités des hommes et des femmes dans la croissance agricole inclusive, et au relèvement du défi Faim Zéro dans les Etats membres de la CEEAC.

Le Secrétaire général de la CEEAC a émis le vœu que ce partenariat permette de développer non seulement des réponses aux défis de l'autonomisation des femmes rurales, notamment par l'accès équitable aux ressources productives, mais également de réaliser un ensemble d'initiatives parmi lesquelles : un plan d'actions de la CEEAC sur le genre et l'agriculture, et une feuille de route pour sa mise en œuvre ; une évaluation nationale du genre dans les secteurs de l'agriculture et du développement rural dans les Etats membres de la CEEAC ; une publication régionale CEEAC-FAO sur le genre et les systèmes agroalimentaires ; le renforcement des capacités du secrétariat général de la CEEAC et de ses Etats membres pour l'intégration de la dimension genre dans les politiques et plans d'investissements agricoles.