Burkina Faso: Balolé - Lundi surchauffé après la mort d'un jeune homme

La voie menant au dépôt de la Société nationale burkinabè d'hydrocarbure (SONABHY) sis à Bingo (35 km de Ouagadougou, sortie ouest) était barricadée hier 31 juillet 2017.

Les camions citernes qui se rendent habituellement sur le site et les agents qui y travaillent ont été obligés de rebrousser chemin. En effet, hommes, femmes, jeunes et vieux de la localité de Balolé ont érigé une barrière pour réclamer vérité et justice suite à la mort d'Antoine Kalmogo. Le jeune homme, 19 ans, a été abattu dans la soirée du samedi 29 juillet dernier par un des militaires assurant la sécurité du dépôt alors qu'il revenait du petit marché, en compagnie d'un ami. «Nous étions en train de manipuler nos téléphones, Antoine a reçu un appel téléphonique, il a décroché puis a été fauché par une balle. Il est tombé sur le champ. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai été pourchassé sur un kilomètre environ ». Ce témoignage est de Paténéma Kalmogo, l'ami d'Antoine, qui a eu la vie sauve. Mais une autre version, donnée par un des proches de la victime, dit qu'il s'agirait plutôt d'une histoire de femme. Explications.

«Nous réclamons vérité et justice pour Antoine Kalmogo. Comment peut-on abattre une personne comme un lapin et pourchasser une autre jusqu'à laisser des impacts de balles sur des arbres et des murs ? Qu'ont-ils fait qui puisse justifier cet acte ? Quelles sont les motivations de l'agent qui a commis cette forfaiture ? Aucun des responsables de la société n'a assisté à l'enterrement du jeune homme et voilà qu'ils se présentent ce matin pour travailler comme si de rien n'était. Ça ne se passera pas comme ça».

C'était là quelques bribes d'informations que nous avons tirées des groupuscules. Il ne serait pas osé de dire que tous les habitants du village de Balolé se sont mobilisés sur la voie menant au dépôt de la SONABHY pour exiger vérité et justice pour Antoine Kalmogo. C'est dans cette ambiance que s'est présenté le responsable du dépôt et il n'en fallait pas plus pour attiser le courroux des manifestants. «Si Barry ne quitte pas les lieux, il y aura un malheur. Qu'il reparte, nous pouvons échanger avec tout le monde sauf lui», reprenaient en chœur des gaillards prêts à en découdre avec l'intéressé. Celui-ci, ayant constaté que sa sécurité est menacée, maintient son téléphone à l'oreille et retourne progressivement à son véhicule avant de s'éclipser.

Après avoir échangé avec le public, la petite délégation conduite par le préfet, Laurent Kontogom, est invitée sur les lieux du crime, situés à quelques jets de pierre de là. «Regardez, c'est ici que nous avons trouvé les traces de sang, c'est ici qu'il est tombé. La distance qui sépare cet endroit et le poste des éléments de sécurité vaut au moins 500 m. On ne peut pas dire qu'il est entré dans une zone interdite, il regagnait sa maison et voilà que l'incident s'est produit», nous expliquaient des jeunes, tous outrés par cette affaire. Ils ont voulu être de la partie malgré l'appel à maintenir leur position au niveau du barrage.

Dans la foulée, on se rend dans la famille de la victime. En ces lieux, le préfet présente ses condoléances aux parents de l'élève, Antoine Kalmogo. Laurent Kontogom est venu soutenir la famille et lui prouver que la perte du jeune homme l'affecte aussi bien que les autorités administratives de la localité. Au terme de son propos, il remet une enveloppe financière pour que, dit-il, la famille demande une messe à l'endroit du défunt. «Ça ne se fait pas, nous n'en voulons pas. Dans ces circonstances, on ne salue même pas la famille», dixit une voix masculine. Le préfet tente au moins de donner l'argent de la cola au patriarche, mais ce fut peine perdue. Il finira par rallier le cimetière où il s'est recueilli sur la tombe du disparu.

Que s'est-il passé réellement dans la nuit du samedi ?

La famille du «rescapé», Paténéma Kalmogo, se trouvait aussi sous un arbre et se questionnait toujours sur ce qui a motivé l'acte de l'agent de sécurité. Après un bref entretien avec le vieux, celui-ci nous donne la permission d'arracher quelques mots à son fils. A peine remis de ses émotions, le «miraculé» a tout de même gardé sa sérénité pour nous expliquer les circonstances du drame. « Antoine et moi étions au petit marché. En rentrant, on manipulait nos téléphones portables. A l'intersection où on devait se séparer, Antoine, devant moi, était en train de communiquer et j'ai entendu un coup de feu. Il est tombé et j'ai couru. La personne m'a poursuivi en tirant, mais je n'ai pas été atteint. Je suis arrivé vers des habitations et elle est repartie», relate Paténéma Kalmogo. Selon ses propos, son ami et lui ne détenaient aucun instrument qui puisse faire du mal à quelqu'un et ils n'ont pas reçu une sommation quelconque avant d'être «mitraillés».

Il confirme que c'était aux environs de 19h30 et qu'ils tenaient un bidon d'eau Laafi. Toujours selon lui, Antoine Kalmogo était élève en classe de 5e et a été admis en classe supérieure (4e). Il dit emprunter la voie quotidiennement et n'avoir jamais été inquiété par qui que ce soit. Consécutivement au traumatisme, il a été admis dans un centre de santé avant de rejoindre son domicile.

A la question de savoir s'il y a une zone interdite dans les parages, voici sa réponse : «On côtoyait les rails, situés derrière le dépôt, mais on nous a intimé l'ordre de ne plus le faire à partir de 18h et c'est depuis le coup d'Etat de Diendéré qu'on nous a notifié cela. Tout le monde emprunte la voie où nous étions en cette nuit, je ne sais pas pourquoi on nous a canardés». Après les faits, il affirme avoir été approché par des éléments de la gendarmerie pour le constat. Il profite de l'occasion pour rectifier des échos qu'il a reçus. « Il a été dit qu'on roulait à moto, que les agents nous ont interpelés pendant un long moment et que nous n'avons pas réagi. Que c'est ce qui justifierait les tirs. Nous n'étions pas à moto, on manipulait simplement nos téléphones, et avions un bidon de dolo», soutient-il.

«On ne lèvera pas la barricade tant que le coupable ne sera pas puni»

De retour sur la voie barricadée, nous voyons que la mobilisation n'a pas faibli et les manifestants disaient y rester tant que le coupable ne sera pas puni à la hauteur de son forfait. Aux environs de 13h, s'est présenté le haut-commissaire du Kadiogo, Boureima Sawadogo. «Nous sommes là pour vous présenter nos condoléances, c'est vraiment regrettable et nous souhaitons échanger avec vous afin qu'on trouve les voies et les moyens pour que de telles choses ne se reproduisent plus», précise le haut-commissaire avant de donner la parole à qui veut la prendre. 6 intervenants se sont jetés à l'eau, et leur message fondamental est resté le même : La SONABHY occupe l'espace depuis une trentaine d'années, mais elle n'a jamais eu de bisbilles avec les populations environnantes. Le fait qu'il y ait les éléments de sécurité protège au contraire la population même si cette sécurité a installé ses pénates sur une portion de terre qui n'appartient pas à la Société. Tous ont émis le vœu que l'agent en question soit arrêté illico presto, jugé et puni conformément à la loi. Ce serait le seul moyen de prévenir de tels agissements.

Abdoul Karim Kalmogo suit la scène à distance et a sa petite idée sur l'incident. Il dit être de la même famille que la victime. Ce qu'il a compris de l'affaire, il dit ne pas vouloir l'étaler devant la foule et attend que les esprits se calment. Selon ce qu'il a entendu du «rescapé», il y avait une troisième personne avec les deux jeunes hommes dans la nuit du samedi. «Paténéma ne voulait pas me dire la vérité, mais j'ai insisté pour savoir s'il y avait quelqu'un d'autre. Il a fondu en larmes et m'a confié qu'il y avait une fille parmi eux. Il a dit qu'Antoine devait appeler le militaire et c'est après l'émission de l'appel qu'il a été fauché par une balle. J'ai compris dès lors qu'il s'agissait d'une histoire de femme. Il y a une rivalité dans l'air, mais je préfère que les gens se calment et on sera situé », explique-t-il. Aux environs de 15h 30, au moment où nous quittions les lieux, la barricade n'avait pas encore été levée.

Encadré

Le son de cloche du DG de la SONABHY

Selon Hilaire Kaboré, directeur général de la Société burkinabè d'hydrocarbure (SONABHY), l'information lui est parvenue la première fois aux environs de 20h30 le jour du drame. Dans un premier temps, dit-il, on lui a fait comprendre qu'il n'en était rien mais entre 0h et 1h du matin il a été informé de tirs et qu'un riverain de la zone a été abattu. Selon ses propos, il était bel et bien prévu d'aller vers la famille de la victime ce lundi, mais dès la veille, il a fuité que les habitants de la zone se préparaient à barrer la voie pour manifester leur mécontentement. «Nous avons pris les précautions en ce qui concerne notre personnel et fait en sorte que le car ne se déplace pas, car arrivé à hauteur de la barrière, cela pourrait ressembler à de la provocation et des échos que nous avons eus, c'était la meilleure option», indique Hilaire Kaboré.

Il dit n'en savoir pas plus sur les motifs de ce meurtre et précise que tout est en mis en œuvre avec les forces de l'ordre, les autorités administratives et coutumières de la zone afin que la quiétude revienne. Concernant la centaine de camions citernes, il a souligné que certains y allaient pour déposer du carburant et d'autres pour en prendre et ravitailler les stations de la ville. Sa crainte est maintenant dissipée parce qu'il a appris que les négociations ont abouti et que la voie sera libérée dès ce jour, 1er août.