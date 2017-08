Afrique: Accélération du programme de re-localisation des migrants africains arrivés en Italie venant de Libye

Libreville — Selon le 14ème rapport de la Commission européenne, publié lundi, sur la relocalisation et la réinstallation des migrants débarqués en Europe, principalement en Italie, en provenance de Libye, le rythme des relocalisations a considérablement augmenté en 2017.

Le document transmis à la presse indique que plus de 1000 personnes ont été transférées tous les mois depuis novembre 2016 et qu'un nouveau record a été atteint en juin 2017 avec plus de 3000 personnes transférées d'Italie et de Grèce vers d'autres pays européens.

Le nombre total de re-localisation s'est élevé à 7.873 depuis l'Italie en provenance essentiellement d'Afrique.

Le rapport souligne que si la plupart des Etats membres prennent des engagements et relocalisent régulièrement, les transferts de personnes remplissant les conditions fixées d'ici fin septembre 2017 sont parfaitement réalisables et sont accélérées au départ de l'Italie où arrivent le plus de Subsahariens venant de Libye après avoir traversé par la route de la Méditerranée centrale.