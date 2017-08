Madagascar: Humour - Zozo le nain s'en est allé

Nosy Be a été troublé par un double délit, en mai. Une fillette de 8 ans a été… Plus »

Dadavy pleure son partenaire de scène et regrette un comédien né, une personne qui rayonne de bonheur partout où il passe, et un artiste qui a tant partagé. Son corps sera inhumé le mercredi 2 août à Sabotsy Namehana.

Dimanche dernier, à 12h45 mn, Zozo, le nain qui partage la scène avec Dadavy depuis plus de 40 ans, a rendu son dernier souffle. Comédien, acteur, chanteur, Zozo, ou Georges Raveloson de son vrai nom, a marqué la scène de l'humour par son charisme, malgré son mètre 17cm. Il a d'ailleurs déjà joué dans des films et a incarné les personnages de « Kakaboy » ou encore de « Kely fa Dada ».

