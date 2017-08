Maroc: Hausse des arrivées touristiques à Tétouan à fin mai

Les établissements touristiques classés 4 étoiles ont accueilli, durant cette période, 19.693 touristes, suivis de ceux de 3 étoiles (16.249), 2 étoiles (7.379), d'une étoile (6.310) et de 5 étoiles (4.874), ainsi que des maisons d'hôtes (1.091), des résidences hôtelières (177) et des clubs hôtels (135).

Ainsi, le nombre des visiteurs internationaux qui se sont rendus aux provinces de Tétouan, Chefchaouen et de Larache et à la préfecture de M'diq Fnideq s'est établi à 16.119 touristes durant les cinq premiers mois de 2017 (+38% en glissement annuel), alors que les touristes nationaux ont totalisé 39.789, en hausse de 9% par rapport à fin mai 2016, avec une durée moyenne de séjour de 2 jours, précise un rapport de la délégation.

Les établissements touristiques classés dans les provinces de Tétouan, Chefchaouen et de Larache et à la préfecture M'diq Fnideq ont enregistré 55.908 arrivées à fin mai dernier contre 48.234 durant la même période une année auparavant, soit une hausse de 16%, selon la délégation provinciale du Tourisme de Tétouan.

