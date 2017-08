Maroc: Déficit budgétaire de 10,4 MMDH à fin juin

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 10,4 milliards de dirhams (MMDH) au titre des six premiers mois de 2017, contre 23,4 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l'Économie et des Finances.

Cette évolution est attribuable à une hausse de 4,8% à 113,1 MMDH des recettes ordinaires à fin juin 2017 et à une augmentation de 1,6% à 159,3 MMDH des dépenses émises au titre du budget général, explique la TGR qui a publié récemment son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BSFP) de juin 2017.

En effet, l'accroissement des recettes ordinaires est dû à la hausse des impôts directs de 12,8%, des impôts indirects de 6,2%, des droits d'enregistrement et de timbre de 4,3%, conjuguée à la baisse des droits de douane de 10,3% et des recettes non fiscales de 25,9%, précise le bulletin.

Quant aux dépenses émises au titre du budget général, leur augmentation s'explique par la hausse de 1,8% des dépenses de fonctionnement, de 5,2% des charges de la dette budgétisée, ainsi que par la baisse de 3,7% des dépenses d'investissement, relève la TGR.

La progression des charges de la dette budgétisée, poursuit la même source, est imputable essentiellement à la hausse de 14,4% des remboursements du principal (24,3 MMDH contre 21,3 MMDH) et à la baisse de 6,4% des intérêts de la dette (15,7 MMDH contre 16,8 MMDH), rapporte la MAP.

L'évolution de la structure des dépenses du budget général entre fin juin 2016 et fin juin 2017 fait ainsi ressortir une hausse de 6,1% de la part des émissions de la compensation, une stagnation à 39% de la part des dépenses de personnel et des baisses respectives à 21,7%, 21,5% et 11,7% des parts des dépenses d'investissement, du matériel et des intérêts de la dette. Les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) ont atteint 41 MMDH, tenant en compte des transferts reçus des charges communes du budget général d'investissement pour 10,8 MMDH et de la rentrée de 1,1 MMDH au titre des dons des pays du Golfe.

Concernant les dépenses des CST, elles ont été de 30 MMDH, dont un montant de 22,4 MMDH concerne les comptes d'affectation spéciale (CAS), relève la TGR, précisant que le solde de l'ensemble des CST s'élève à 10,9 MMDH.

Pour leur part, les recettes des services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont reculé de 17,6% pour s'établir à 1,2 MMDH contre 1,4 MMDH à fin juin 2016, fait savoir le bulletin, notant qu'au titre des six premiers mois de 2017, les dépenses émises ont été de 646 millions de dirhams (MDH) contre 560 MDH une année auparavant, soit une progression de 15,4%.