Maroc: Le projet de règlement intérieur du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire retoqué par la Cour constitutionnelle

« La Cour constitutionnelle est libre de ses décisions, mais nous avons entre nos mains au moins trois décisions constitutionnelles prises par ce même organe qui contredisent sa nouvelle décision », nous a affirmé Chentouf. Notamment la décision de l'ancien Conseil constitutionnel datée du 4 mai 2011 et qui avait assuré que le règlement intérieur du Conseil économique et social a été établi et adopté en respectant le quorum fixé par la loi organique relative audit Conseil.

La Cour constitutionnelle a, par ailleurs, précisé que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a respecté les dispositions de l'article 119 de la loi organique relative à ce Conseil, et selon lesquelles ce dernier doit saisir la Cour constitutionnelle de son règlement intérieur dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de son installation. A preuve, il a été installé le 6 avril 2017 et il a saisi la Cour constitutionnelle à propos de son règlement intérieur le 5 juillet de la même année.

