Angola: Le Président angolais reçoit un message de son homologue équato-guinéen

Luanda — Le chef de l'Etat angolais, José Eduardo dos Santos, a reçu lundi un message de son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, dont la teneur a trait aux relations d'amitié et de coopération entre Luanda et Malabo.

Interpellé par la presse, au sortir de l'audience, lundi, à Luanda, le porteur du message, le ministre d'Etat et de la présidence équato-guinéen, Baltassar Engonga Edjo'o a dit que, étant donné que les deux pays appartenaient au golfe de guinée, les deux chefs d'Etat avaient pour cela besoin de faire des concertions.

Dos Santos et Obiang Nguema ont également besoin de se concerter dans le cadre du partenariat stratégique et géopolitique du point de vue de développement économique durable, a-t-il précisé. Par ailleurs, qualifiant d'"excellentes" les relations de coopération entre l'Angola et la Guinée-Equatoriale, le ministre a fait savoir que les autorités des deux pays travaillaient actuellement sur les formalités administratives visant à relier Luanda et Malabo par la voie aérienne.

La politique, la diplomatie, la défense et sécurité, le pétrole, le gaz et les transports sont des secteurs dans lesquels les deux pays coopèrent. Luana et Malabo entretiennent également des relations dans le cadre de l'Organisation des Pays de Langue Officielle Portugaise (PALOP) dans laquelle la Guinée-Equatoriale a été admise récemment.