Angola: Élections 2017 - Les familles doivent adopter un comportement civique

«J'exhorte les dirigeants politiques à être plus modérés dans leurs déclarations au cours de la campagne électorale, afin de ne pas inciter les gens à la violence, mais d'opter pour des discours positifs respectant les différences, compte tenu de la nécessité constante de la préservation de la paix, et l'Angola, notre pays bien-aimé, est au-dessus des partis politiques, a-t-il conseillé.

Le gouverneur a déclaré que chaque citoyen devrait chercher à préserver le bien-être de la famille, la paix, la tranquillité et l'harmonie sociale, quel que soit son statut social, sa confection religieuse et l'appartenance politique.

Carlos da Rocha Cruz a fait cet appel lors de la cérémonie d'ouverture d'une conférence provinciale qui se tient sous le thème « L'action sociale, protection et promotion », qui réunit des cadres nationaux du Ministère de l'Assistance et réinsertion sociale.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.