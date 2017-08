Angola: Elections 2017 - Le MPLA en quête des voix à Chinjenje

Il y a lieu de signaler que les élections du 23 août prochain seront les quatrièmes organisées dans l'histoire politique angolaise. Lors des dernières élections démocratiques disputées en 2012 et supervisées par la Communauté internationale, le MPLA, parti au pouvoir, avait obtenu, au niveau de la province de Huambo, 334.134 voix, soit 68,23 pour cent, équivalant à 4 sièges pour cette région à l'Assemblée Nationale (Parlement). Cinq partis (MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN) et CASA-CE (coalition), déjà en campagne électorale officielle depuis deux semaines, vont disputer les prochaines élections générales en Angola.

Prenant la parole à cette occasion, le premier secrétaire provincial du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola et gouverneur local, João Baptista Kussumua, a invité les citoyens à voter en faveur du MPLA, parti dont le drapeau est placé en quatrième position sur le bulletin de vote. "Voter en faveur du MPLA, le 23 août prochain (jour des élections), c'est parier sur le progrès, la stabilité sociale, l'économie, le maintien de la paix, la consolidation de l'unité nationale et de la démocratie", a-t-il dit. Huambo, quatrième province la plus vaste du pays, détient 763.936 électeurs enrôlés.

