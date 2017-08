Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - L'Avenue Daniel Ouezzin Coulibaly enfin inaugurée

En effet, les travaux de bitumage de l'avenue Daniel Ouezzin Coulibaly et ceux de Nelson Mandela non encore inaugurée, ont été lancés en février 2014. L'entreprise attributaire du marché en son temps, avait été déclassée au profit d'une seconde qui elle, a commencé les travaux en juin 2015.

La population, surtout riveraine, qui a beaucoup souffert de cette route, s'est mobilisée tout au long de ce parcours pour acclamer les autorités présentes. Paul Kaba Thiéba a félicité tous ceux qui se sont impliqués dans la réalisation de cette «belle œuvre finalisée», et qui va embellir la capitale économique du Burkina Faso. «C'est un investissement lancé depuis des années, mais qui avait des difficultés de finition. Le gouvernement a pris sa responsabilité, et nous avons entrepris de finaliser les travaux, ce qui a été fait », a dit Paul Kaba Thiéba.

L'Avenue Daniel Ouezzin Coulibaly à Bobo-Dioulasso est officiellement ouverte à la circulation, après plus de trois ans de construction. C'est le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, qui a inauguré, le 31 juillet 2017, cette voie, en présence des autorités administratives et politiques de Bobo-Dioulasso, au cours d'une cérémonie modeste qui n'a duré qu'une trentaine de minutes. Elle n'a été marquée que par une explication technique du déroulement des travaux au Premier ministre, la coupure du ruban symbolique, et une visite de la route sur une dizaine de mètres.

