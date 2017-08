Burkina Faso: 11-Décembre 2017 - Le Premier ministre sur les différents chantiers

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a visité les différents chantiers des ouvrages entrant dans le cadre des festivités du 11-Décembre, le dimanche 30 juillet 2017 à Gaoua.

Le chef du gouvernement est venu ainsi constater de visu l'évolution des travaux de construction des infrastructures.

Soixante jours après le démarrage effectif des travaux, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, à la tête d'une forte délégation, a visité, le 30 juillet 2017, les différents chantiers des infrastructures entrant dans le cadre des festivités du 11-Décembre 2017 à Gaoua. Il a pu ainsi visiter les chantiers des logements sociaux de Tonkar (un quartier de la ville), de la salle polyvalente, du nouveau marché, de l'unité de production d'oxygène de l'hôpital régional, de l'aire de défilé et des rues en cours d'aménagement.

Le Premier ministre a également échangé avec les ouvriers et les chefs d'entreprises, afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Des différents échanges, il est ressorti que les taux d'exécution varient de 5 à 35%, d'un chantier à un autre. A la fin de la visite, le chef du gouvernement a confié que dans l'ensemble, le taux d'exécution physique est conforme à ce qui était prévu dans les dispositions contractuelles. Mais il reconnaît que certains chantiers sont légèrement en retard par rapport aux prévisions.

«Face à ces cas de retard, nous avons posé des questions aux entrepreneurs pour comprendre, et nous avons été rassurés par leurs engagements à respecter le délai», a-t-il affirmé. Paul Kaba Thiéba a ajouté que ce qui est important à la date d'aujourd'hui, c'est de faire un diagnostic pour déceler les causes des retards, et surtout de prendre des mesures pour les combler.

Il s'est aussi entretenu avec les forces vives de la région du Sud-Ouest. Celles-ci ont exprimé leurs préoccupations au chef du gouvernement, et présenté des doléances. Quelques voix se sont élevées pour souhaiter que les ouvrages soient exécutés dans les délais et dans le respect des normes de qualité. Ainsi, le président de l'Association des personnes âgées du Sud-Ouest, Jean-Baptiste Yamassa Sib, après avoir salué les actions du gouvernement, a demandé un suivi et un contrôle rigoureux des travaux, afin que les ouvrages qui vont être réalisés soient durables.

Face à ces préoccupations, le chef du gouvernement et son équipe ont apporté des éléments de réponses. Ainsi, M. Thiéba a rassuré que le gouvernement va mettre en œuvre tous les moyens pour que la qualité des infrastructures soit respectée.

Par ailleurs, il a invité les populations à avoir confiance, car la classe politique actuelle est venue, a-t-il dit, pour changer la façon de gouverner au Burkina Faso. Le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, a lui aussi réconforté l'assemblée. Il a déclaré que les bureaux de contrôle, le maître d'ouvrage et les entreprises recrutées savent qu'ils ont la responsabilité de faire bien et vite. «La visite d'inspection du Premier ministre est la preuve que la qualité est au cœur de ces projets en réalisation», a-t-il indiqué. Il a invité les entreprises et les missions de contrôle, à jouer leur partition pour l'atteinte des objectifs fixés.

Au cours des échanges, il a été évoqué la situation de la route Gaoua-Batié (nationale n°11), difficile à pratiquer. A ce sujet, le ministre Bougouma a indiqué que d'ici le 11 décembre, elle va être aménagée pour faciliter la circulation. Pour terminer, il a appelé les entreprises à renforcer les dispositifs pour que les réalisations soient livrées à la date prévue. Le gouvernement actuel a décidé de faire une rupture avec certaines pratiques négatives passées.

A ce titre, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Dieudonné Maurice Bonanet, a réaffirmé l'engagement de l'Etat à mettre l'accent sur le suivi et le contrôle, car selon lui, il est nécessaire de réaliser les infrastructures durables respectant les normes techniques. Toute la ville de Gaoua est actuellement en plein chantier. Au regard de cette réalité, le maire de la commune, Fiacre Kambou, s'est dit être satisfait et optimiste.

De son avis, tout est fait pour que la cité de Bafuji ait des infrastructures de bonne qualité. Il faut souligner que la veille de sa visite de terrain, le Premier ministre a eu dans la soirée du samedi 29 juillet, un entretien avec les autorités coutumières et religieuses de la cité.