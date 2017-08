Burkina Faso: «On peut guérir de l'hépatite B, même sans traitement»

interview

Dans le monde, 257 millions de personnes vivent avec le virus de l'hépatite B, selon l'OMS. En 2015, 887.000 sont décédées (cirrhose ou cancer du foie). C'est pourquoi, chaque 28 juillet est retenue, la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. A l'occasion, nous nous sommes entretenu avec le Pr Roger Sombié, hépato-gastroentérologue en service au Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo.

Comment peut-on définir l'hépatite

L'hépatite est une maladie du foie qui consiste simplement à ce qu'on appelle une inflammation. L'inflammation est un mécanisme de défense du foie contre les agresseurs. Ça peut être des médicaments ou l'alcool. Mais, la cause la plus fréquente ce sont les virus. C'est ce qu'on appelle les hépatites virales B, D et C. Ce sont les virus qui peuvent donner des maladies chroniques du foie.

D'autres causes existent-elles ?

Les causes ici en particulier concernant cette journée que nous célébrons, ce sont les causes en rapport avec les virus B, D et C. Ce sont des virus qui sont plus fréquents dans le monde entier et le virus de l'hépatite B est la première cause du cancer de foie dans le monde et en particulier au Burkina Faso.

Quel est l'état des lieux au Burkina Faso ?

L'Etat des lieux au Burkina Faso est que l'hépatite B est la plus majoritaire. C'est une infection qui survient dès la naissance le plus souvent, donc on trouve dans la population en moyens 10% de la population pour l'hépatite B, l'hépatite C est moins de 5% dans la population. Dans les services en hospitalisation, les maladies du foie sont le premier motif d'hospitalisation. Toute la moitié des lits de malades hospitalisés concerne des maladies du foie en rapport avec le virus de l'hépatite. Et le cancer du foie ou la cirrhose sont les complications et mortel chez nos malades. Malheureusement dans près de 75 à 80% des cas, c'est un véritable drame.

Est-ce que l'on peut avoir un taux de prévalence par région ?

Les régions qui ont les plus forts taux sont les régions du Sud-Ouest pour l'hépatite B et C avec des prévalences de l'hépatite B qui sont clairement au-dessus de 10, 12, 15%. Les plus faibles taux sont dans les régions du Centre autour de 7%. En clair, retenons que l'OMS repartie l'hépatite B au niveau du globe en 3 zones. Il y a des zones où l'infection est la plus fréquente avec une moyenne de plus 8% de la population et nous sommes dans cette région.

Vous avez certainement plusieurs malades à votre charge, à combien l'on peut les estimer ?

Concernant les malades qui sont sous traitement actuellement, les chiffres varient d'un médecin à un autre mais personnellement, je suis à plus de 1500 malades pour l'hépatite B et les choses ont évolué, il y a quelques années. Si vous voulez une seule molécule qui donnait les résistances, on sélectionnait les malades les plus graves pour les traiter donc j'avais un taux de malades traités qui devait être autour de 20%. Mais actuellement, j'ai un taux de malades qui nécessite d'être traité pour l'hépatite B qui doit être probablement autour de 50% donc une fois sur deux, on peut surveiller le malade sans le traiter. Mais, la question essentielle qu'il faut se poser, le malade au moment où je le prends en charge, est qu'il a une cirrhose. C'est la maladie la plus grave, le foie est trop fragile, s'il a une cirrhose, quel que soit le niveau d'activité ou de fonctionnement de foie, si le virus est présent dans le sang, il faut traiter le malade.

Peut-on guérir de l'hépatite ?

On peut guérir de l'hépatite B, même sans traitement, naturellement. C'est très rare, mais c'est possible avec un traitement mais aussi, on arrive à contrôler la maladie à la stabiliser, on n'a pas de complication, on vit comme tous les autres dans 19% des cas, mais dans 1 à 2% des cas, on peut se débarrasser du virus qui signe la guérison de la maladie, ça c'est pour le virus B. Pour l'hépatite C, on arrive à guérir actuellement le malade à 90,95% avec un traitement qui dure en moyenne 3 mois mais le traitement coûte chèr pour l'hépatite C.

Justement quels sont les coûts du traitement ?

Pour l'hépatite B, le traitement n'est pas très coûteux. La boîte de 32 comprimés coûte 2 829 F CFA. C'est disponible uniquement à la CAMEG, ce n'est pas en vente dans les pharmacies, sinon, c'est un comprimé par jour. Il faut préciser que si le malade commence le traitement, tant qu'il ne se débarrasse pas du virus de l'hépatite B, il doit continuer le traitement, donc l'évolution va varier d'un malade à un autre et ça va durer de façon indéterminée. Mais pour l'hépatite C, la durée est de 3 mois et on arrive à guérir 90% des malades. Sauf que le coût du traitement est élevé. Il varie de 500.000 à 1. 335. 000 F CFA actuellement.

Quels sont les modes de transmission ?

Les modes de contamination de l'hépatite B, C ou D sont multiples. Il y a le sang, le contact avec du sang infecté ou avec des objets souillés, tranchant et quand on ne respecte pas les conditions élémentaires d'hygiène donc tout ce qui peut être circoncision, excision, tatouage et surtout la drogue par le partage de matériel d'injection. Clairement, tout sujet adulte qui se fait dépister et qui est porteur du virus de l'hépatite B ou C, il n'y a aucun risque pour son entourage. Il vit en société comme tout le monde. Il peut faire du sport, embrasser quelqu'un, partager le même repas, il n'y a aucun risque et il n'y a pas de régime alimentaire non plus indiqué.

Comment protéger les enfants de l'hépatite ?

Pour protéger les enfants contre l'hépatite B, on a un moyen simple et efficace. C'est le vaccin et les immunoglobulines. Le vaccin doit être fait le jour de la naissance de l'enfant chez toutes les femmes qui sont infectées par le virus de l'hépatite B. Si la maman n'est pas infectée par le virus de l'hépatite B, on peut faire le vaccin seul. Mais, si la maman a l'hépatite B, il faut les immunoglobulines et le vaccin parce que les immunoglobulines protègent immédiatement l'enfant, le temps que le vaccin soit efficace et actif pour protéger l'enfant contre l'hépatite B donc la meilleure prévention, c'est la vaccination de tous les enfants dès le jour de la naissance dans les 12 heures qui suivent l'accouchement. Il faut dire que l'on a commencé le vaccin de l'hépatite B dans notre programme de vaccination depuis 2006. Cela fait 11 ans actuellement, mais c'est un programme qu'on doit améliorer parce que c'est un vaccin qui est combiné avec d'autre vaccin qu'on peut pas faire à l'enfant le jour de la naissance. C'est pour cela que le vaccin est fait à 2 mois de la naissance. C'est bien si l'enfant n'est pas infecté entre 0 a 2 mois mais, si l'enfant est infecté avant de recevoir son vaccin à 2 mois, le vaccin est inutile et inefficace.

Quelle est la durée du vaccin ?

Le vaccin à une protection d'une durée qui est trop longue. On estime qu'il protège l'individu pour toute la vie. On n'a pas besoin de faire de rappel vaccinal une fois qu'il a développé une bonne réponse, il est protégé toute la vie.

Un appel à l'endroit des populations.

Il faut déjà s'informer, éduquer, faire des campagnes de sensibilisation. Mais pour cela, il faut que le ministère de tutelle qui est le ministère de la Santé, continue de nous accompagner. Le plan de lutte contre l'hépatite pour lequel on se bat depuis plusieurs années vient d'être validé. On attend que le ministère de la Santé le signe et le soumette au Conseil des ministres afin qu'il soit opérationnel. Juste pour faire une comparaison, en France, les pays développés, l'hépatite virale est moins fréquente chez eux mais, il y a bien longtemps qu'ils ont des plans de lutte contre les hépatites B et C qui permettent à un meilleur accès des malades au diagnostic et au traitement.