Burkina Faso: Commission de l'informatique et des libertés - Une formation pour mieux outiller les points focaux

La Commission de l'informatique et des libertés (CIL), a organisé un séminaire de formation aux profits de ses points focaux au sein de l'administration publique et privée sous le thème : «Renforcement des capacités des points focaux de la CIL au sein des administrations publiques et privées», le vendredi 28 juillet 2017 à Ouagadougou.

Depuis quelques années, la protection des données personnelles est devenue un sujet omniprésent avec l'introduction croissante des Technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le quotidien et dans l'administration. C'est ce qui est ressorti du séminaire de formation que la Commission de l'informatique et des libertés (CIL) a organisé le vendredi 28 juillet 2017 dans la capitale burkinabè sous le thème: «Renforcement des capacités des points focaux de la CIL au sein des administrations publiques et privées».

L'objectif principal de ce séminaire était de renforcer les compétences des points focaux pour la sécurité juridique de l'entreprise. Pour la ministre du Développement de l'économie numérique et des Postes, Adja Foutoumata Ouattara, plusieurs campagnes d'information et de sensibilisation ont été menées. «Les entreprises, chacune à son rythme, essaie d'intégrer la pratique de la protection des données personnelles dans son environnement», a-t-elle dit.

Convaincue que le pari est loin d'être gagné, elle a estimé que la commission s'est rapprochée de ses partenaires, les entreprises publiques et privées, celles-mêmes qui, du fait de leurs missions, sont amenées à collecter les données personnelles et par conséquent, obligées de se soumettre aux exigences de la loi 010 pour mieux les outiller. «Le manquement aux dispositions de la loi étant passible de sanctions, c'est dans un intérêt tripartite qu'il y a lieu d'inscrire ce partenariat. L'entreprise gagne en sécurité juridique et en renommée, les personnes concernées bénéficient du respect de leurs droits et la commission est fortement aidée dans l'accomplissement de sa principale mission, celle de protéger les personnes», a expliqué la ministre.

La présidente de la CIL, Marguerite Ouédraogo, a soutenu que depuis 2014, la commission n'a ménagé aucun effort pour tenir chaque année, un séminaire de mise à niveau des points focaux. Elle en veut pour preuve, l'organisation de deux séminaires sous régionaux en 2014 et 2015. Mme Ouédraogo a confié qu'un point focal bien formé est un élément incontournable pour la sécurisation des données personnelles au sein de son entreprise, dans un contexte irréversible de manipulation excessive, due à l'usage accru des TIC, avec comme corollaire, les risques qui y sont liés, notamment l'usurpation des données, l'escroquerie, le vol des bases des données, les chantages de tout genre, etc.