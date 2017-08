Congo-Brazzaville: Musique - L'artiste américaine Shola Adisa-Farrar s'est produite dans la ville océane

Spécialisée dans le jazz, soul et reggae, l'artiste américaine d'origine jamaïcaine, Shola Adisa-Farrar, a donné un concert le 27 juillet à la Côte sauvage après avoir animé un master class du 24 au 26 juillet à l'espace culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard.

Ce concert intègre le cadre du projet master-class et concerts de musique initié par l'ambassade des États-Unis au Congo. Il a été organisé en partenariat avec la mairie de Pointe-Noire et la société de téléphonie mobile MTN. Ledit projet qui a aussi été réalisé à Brazzaville a été coordonné au niveau de Pointe-Noire par le label Debayonne Wold de l'artiste Lionnel Kombo 2Bayonne. Celui-ci entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Congo et les États-Unis d'Amérique, a indiqué Todd P. Askell, ambassadeur des États Unis au Congo.

Venue pour participer à la 11e édition du Fespam (Festival panafricain de musique) prévue du 19 au 21 juillet sur le thème « Musique et environnement en Afrique et dans la diaspora», mais qui a été reportée à une date ultérieure, Shola Adisa-Farrar s'est d'abord produite le 22 juillet à l'IFC (Institut français du Congo) de Brazzaville où elle a aussi animé un master class les 20 et 21 juillet. À Pointe-Noire, le master class a réuni Shola Adesa-Farrar et trois de ses artistes (le batteur Ismaël Nobour, la bassiste Jerry Thomson et le pianiste ... .) avec des artistes locaux professionnels et amateurs. Celui-ci a porté, entre autres, sur les genres de musique de l'artiste américaine, les techniques de vocalisation, comment devenir un artiste professionnel, le business de la musique et sur la culture musicale congolaise.

L'activité a été clôturée par le concert de musique de Shola Adisa-Farrar qui a servi un beau menu composé des chansons de son premier album, «Lost Myself sorti en avril 2016 sur le label Hot casa) aux messages forts et émouvants (thèmes politiques et sociaux), aux sons berçants. Outre l'artiste américaine, d'autres artistes sont montés sur scène. Il s'agit notamment d'Afro Root percussions et le collectif d'artistes ponténégrins constitué a l'issue du master class. Shola Adesa-Ferrar a confié avoir passé un très beau séjour au Congo et elle a été surprise par sa richesse culturelle ainsi que les nombreux talents dont il regorge. Elle s'est dite disposée à travailler et enregistrer avec des artistes du pays. «J'aime bien les styles d'ici. Cela ferait un bon mélange avec les miens », a-t-elle dit au cours d'un entretien exclusif avec Les Dépêches de Brazzaville.