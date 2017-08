Congo-Brazzaville: Défense - Une nouvelle ère du cours de formation des officiers d'administration

Les électeurs congolais ont bouclé dimanche les législatives à l'occasion du second tour… Plus »

L'examen final interviendra dans la deuxième partie de la seconde quinzaine du mois de novembre 2017. À l'issue de cet examen qui comprendra une partie écrite et un oral, le diplôme d'officier d'administration sera décerné aux stagiaires qui auront passé l'ensemble du programme et obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20.

Ils bénéficieront d'un stage d'immersion de deux semaines en corps de troupe dans la seconde quinzaine du mois d'octobre 2017. Au terme des enseignements modulés, des conférences seront organisées au profit des stagiaires sur les thèmes suivants : les missions de la DGRH, de la DGE et de la DGAF ; les marchés publics ; l'inspection et le contrôle au ministère de la Défense nationale.

La formation prevue pour sept mois concerne la formation militaire ; la connaissance générale ; la connaissance technique ; la gestion des ressources humaines et le service du commissariat. Elle permettra au futur officier d'administration de se situer et de trouver leur place dans la chaîne administrative.

« Après quatre promotions formées sous le vocable de Cycle spécial d'acquisition des connaissances administratives et financières (CSACAF), cette cinquième promotion inaugure l'ère du Cours de formation des officiers d'administration (CFOA). Le CFOA devra s'inscrire dans la durée avec notamment le projet de création de l'école militaire d'administration auquel le haut commandement est résolument attaché », a souligné le commissaire en chef de la 1ère classe, directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense nationale, Eugène Alain Para, dans son discours d'ouverture. « N'oubliez jamais que c'est à travers un esprit de discipline et de travail cohérent et soutenu que vous gagnerez votre statut d'officier d'administration », a-t-il ajouté.

Organisée par le ministère de la Défense nationale, cette session se tient jusqu'au 20 décembre prochain. Elle s'inscrit dans la recherche de la performance et permet également aux officiers de maitriser les outils de cette noble et exaltante carrière d'officier d'administration.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.