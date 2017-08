Congo-Brazzaville: Championnat départemental de gymnastique - Le club olympique remporte la compétition

La Ligue de gymnastique de Pointe-Noire a organisé, le 29 juillet, à l'école primaire 31 Décembre 1969 à Tié-Tié son championnat départemental édition 2017. La compétition a été dominée par le club olympique qui a remporté 8 médailles devant Bilia club (7 médailles) et Racine une médaille.

La troisième édition du championnat départemental de gymanasitique s'est déroulée devant plusieurs invités de marque dont le directeur départemental des Sports et de l'Éducation physique, Joseph Biangou Ndinga, les vénérables Hui Ran et Hui Xiang en présence d'un grand public enthousisamé. Les 29 gymnastes rétenus se sont exprimés en deux épreuves, à savoir la gymnastique artistique et aérobique.

À l'issue de la compétition dont l'objectif éssentiel était de détecter les meilleurs gymnastes qui défendront les couleurs de la Ligue de Pointe-Noire lors du championnat national prévu pour septembre à Brazzaville, le club olmypique de Pointe-Noire s'est emparé de la part du lion avec 8 médailles dont 4 en or, 3 en argent et une en bronze, surtout avec la meilleure moyenne de 16,50 remportée par Kiny Mihinga et la note de 16,00 obtenue par Massanga Binda dans la même catégorie des juniors hommes. Le club Bilia est deuxième avec 7 médailles, à savoir 2 en or, 3 en argent et 2 en bronze tandis que Racine occupe la dernière ligne avec une médaille de bronze.

Le directeur technique de la Ligue de gymnastique de Pointe-Noire, Jean Miamonita Tétani, a remercié les invités pour leur présence à cette compétition. « Notre Ligue à toujours occupé la première place au championnat national, c'est pourquoi nous demondons aux gymnastes de ne pas baisser les bras. Nous devons continuer à éguiser nos performances pour un avenir meilleur. Ceux qui ont perdu doivent fournir encore plus d'efforts pour des prochaines éditions », a-t-il indiqué.

Clôturant ce championnat, Joseph Biangou Ndinga dans son mot de circonstance lu par le chef des activités sportives, a felicité les organisateurs de cette compétition, un gage sûr pour la détection des nouveaux talents. « Je sais que vous aviez abordé ce championnat dans le respect de l'art, c'est pourquoi nous croyons que les résultats que nous ont présentés les officiels techniques sont ceux acquis sur le terrain », a-t-il dit. Cependant, l'entraîneur du club olympique de Pointe-Noire s'est réjoui des résulats de ses enfants qui étaient soumis à une séance d'entraînement spécifique et intensive. C'est d'ailleurs ce qui a permis aux enfants de s'exprimer en véritable héros dans cette compétition.

De son côté, Mbani Mircia, médaillée d'argent à cette compétition, s'est dite satisfaite d'avoir remporté la première médaille de sa carrière. « Quand je m'entraînais, j'avais toujours l'idée de remporter une médaille et aujourd'hui c'est chose faite. Je suis très contente même si je m'attendais à une médaille d'or », a indiqué la gymnaste qui a participé pour la première fois au championnat départemental. « Fini le championnat départemental, je dois me préparer pour arracher une autre médaille au championnat national à Brazzaville », a-t-elle martelé.

Tous les résultats à l'issue du championnat de gymnastique de Pointe-Noire

Senior homme:

1er Bandza Jules Dany(Bilia), 13,50

2ePambou Chandri (Olympique) 13,00

3e Kimangou Christian (Bilia), 12.50

Senior dames :

1re Mialembana Rey (Olympique), 14.00

2e Miko Doriane (Bilia), 13.75

3e Moyo Keba Maguy (Bilia), 12.00

Juniors garçons,

1er Kiny Mahinga (Olympique), 16.50

2e Massanga Binda du club Olympique, 16,00

3e Nzonzi Matondo Jean , Racine, 15,00

junior filles : 1er Panzou M. , Olympique , 15,75

2e Makita Theub, olympique15, 00

Cadets: 1er Kibangou Kemi (Bilia) , 11,75 ;

2e Boussi Christ (Bilia), 10,75

3e Nguimbi Dieu Fera, 10,50

Cadettes :1re Pandzou Ninole (Olympique), 14,00

2e Mbani Mircia (Bilia), 12,50

3e Ngamouyi Guygelle (Olympique), 12,00