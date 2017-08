Afrique Centrale: CIRGL protocole d'entente avec l'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA)

communiqué de presse

Bujumbura, Burundi 31st July, 2017 - La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), a signé un protocole d'entente avec l'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) Le renforcement des capacités d'une équipe technique conjointe à participer aux futures élections.

La signature du protocole d'entente se présente comme une nécessité par les deux institutions afin de mettre en place un mécanisme efficace de collaboration ; actions communes dans l'observation électorale ; renforcer le rôle crucial de la CIRGL pour promouvoir des processus électoraux transparents et crédibles et la volonté de promouvoir les principes démocratiques, la bonne gouvernance, paix et stabilité politique dans la Région des Grands Lacs.

Les deux institutions cherchent à travailler en étroite collaboration dans les domaines de l'assistance technique de la CIRGL par conception élection observation capacités de formation etrenforcement des programmes pour les États Membres pour de long et court terme de la CIRGL Missions d'Observation Electorale ; appui et renforcement des capacités du programme pour la démocratie et la bonne gouvernance dans les domaines de

l'Observation du processus électoral ; renforcer la capacité et la facilitation des échanges entre les organes de gestion des élections et institutions chargés de la promotion de la gouvernance démocratique dans les États membres ; et renforcement des capacités des acteurs électoraux dans les États membres CIRGL.

Les Etats membres CIRGL sont: la République d'Angola, République du Burundi, République Centrafricaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, République du Rwanda, République du Sud-Soudan, République-Unie de Tanzanie, République de l'Ouganda etla République Zambie.