Sénégal: BBY rafle la région avec un score de 79727 voix à Kaffrine

A Koungheul, BBY a remporté le scrutin législatif avec 23.089 voix, suivi de l'Initiative pour une politique de développement (IPD), 8.218 voix, de la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, 1.780 voix. Manko Taxawu Sénégal (1.158 voix) et PUR (210 voix) occupent les quatrième et cinquième rangs.

Sur les 43.138 électeurs inscrits dans le département de Mbirkelane, 27.646 ont voté. 260 bulletins nuls et 27.387 suffrages valablement exprimés y on été dénombrés, soit un taux de participation de 64,08%.

Pour le département de Kaffrine, la coalition BBY a obtenu 28.491 voix, la coalition gagnante de Me Abdoulaye Wade suit avec 5.250 voix, Manko Taxawu Sénégal (3.183 voix) et PUR (2.326 voix).

Dans la région de Kaffrine, la coalition BBY est victorieuse avec un score de 79.727 voix. Elle est suivie de la coalition Manko Taxawu Sénégal de Khalifa Sall avec 11216 voix. La coalition gagnante de Me Abdoulaye Wade a obtenu 10950 voix. Et le parti de l'unité et du rassemblement (PUR) est arrivé en quatrième position avec 4570 voix.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.