Tunisie: A la conquête de nouveaux marchés

Les participants à la conférence ont, pour leur part, recommandé de mieux adapter la législation nationale aux objectifs diplomatiques de la Tunisie, de renforcer le système de transport aérien et maritime vers l'Afrique subsaharienne et d'aider les promoteurs privés à accéder aux marchés africains.

Parmi les recommandations, la conférence a, en outre, recommandé, selon le ministre, de raffermir les relations de coopération avec les Etats amis à l'instar du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine, de la Russie et du Brésil et d'œuvrer à la conquête de nouveaux marchés.

Il s'agit, également, a-t-il ajouté, de renforcer les relations stratégiques avec l'Union européenne et de maintenir le niveau atteint par les relations avec les Etats-Unis d'Amérique sur la base d'un partenariat stratégique pour le développement et la sécurité.

S'exprimant, hier, au Palais de Carthage, à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 35e conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques et consulaires, Jhianoui a, par ailleurs, relevé l'importance du projet d'Académie diplomatique proposé par le département, dans la formation continue des diplomates tunisiens mais aussi arabes et africains.

