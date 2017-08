Tunisie: Contre la nomination d'un gestionnaire juridique

Quand Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale… Plus »

Une cellule est constituée au sein de la Caisse pour l'application et le suivi de cette décision ainsi que la coordination avec les départements ministériels concernés, en l'occurrence les ministères des Finances et de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Dans ce cadre, une convention a été signée entre le ministère des Finances et la Ctama, est chargée de la gestion et de l'application de cette mesure en collaboration avec les autres entreprises d'assurances.

Le changement de la forme juridique de la Ctama lui a permis de promouvoir ses services et de développer son réseau commercial à des coûts réduits et avec une qualité de service répondant aux attentes des agriculteurs.

Cette Caisse couvre tous les risques agricoles, tels que la grêle, l'incendie des récoltes, la responsabilité civile de l'agriculteur, les risques corps de pêche et l'assurance santé pour les salariés agricoles et les agriculteurs...

Par ailleurs, l'organisation professionnelle des agriculteurs souligne la nécessité pour l'Etat d'assumer son rôle qui consiste notamment à conjuguer les efforts de contrôle sur de tels établissements pour assurer leur bonne gestion et leur permettre de tenir leurs engagements conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.

