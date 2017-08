Ile Maurice: Cadavres retrouvés à Valton - L'arme du crime introuvable

La police mène toujours sa chasse aux indices afin de trouver l'identité de l'auteur du double meurtre à Valton. Les recherches effectuées, lundi 31 juillet, par des éléments du Groupement d'intervention de la police mauricienne (GIPM) pour trouver l'arme du crime ont été infructueuses.

L'époux de Neha Nurudin, Yousouf Nurudin, principal suspect dans cette affaire, est retourné en cellule après sa comparution en cour de Pamplemousses. Sa maison a aussi été perquisitionnée. Il a retenu les services des avocats Nadeem Hyderkhan et Arshaad Inder. Le père de Neha Nurudin a, lui, de nouveau été questionné par les limiers de la Central Investigation Division (CID) lundi.

Ranjit Ghoorah était au courant des problèmes de sa fille et aurait demandé à Yousouf Nurudin et à Navin Gunputh de la laisser tranquille. Mais celle-ci ne l'écoutait pas toujours, a-t-il dit aux enquêteurs. Les cadavres en état de décomposition de Neha Nurudin et de Navin Gunputh ont été découverts dimanche dans une Honda Civic dans un ravin à Bassin Cossigny, Crève-Cœur.

L'autopsie pratiquée par les médecins légistes de la police a conclu que les victimes avaient été agressées avec une arme blanche. La police soupçonne un triangle amoureux qui aurait mal fini.

Le véhicule, dans lequel se trouvaient les victimes, et les deux-roues que conduit Yousouf Nurudin, enregistré au nom du père de Neha Nurudin, ont été examinés par le Scene of Crime Office. L'enquête est menée par les inspecteurs Ramburrun et Derochoonee de la CID du Nord sous la supervision du surintendant de police Cally et de l'ACP Ramsarran,Divisional Commander Northern, et la Major Crime Investigation Team sous la supervision de l'ASP Gérard.