Congo-Brazzaville: Salubrité - L'ambassade du Rwanda lance l'opération « Umuganda »

« Cette opération qui se fait gratuitement s'inscrit dans le cadre des activités communautaires qu'on organise au Rwanda tous les derniers samedis du mois et des préparatifs pour assainir l'environnement à quelques jours des élections présidentielles prévues le 4 août. Nous envisageons poursuivre cette activité pour mobiliser davantage la communauté rwandaise, mais aussi pour créer une communication et une cohabitation permanente avec les habitants de Bacongo ».

Cette opération a mobilisé non seulement la communauté rwandaise vivant à Brazzaville, mais aussi des Congolais volontaires. Munis de pelles, râteaux, balais, gants et cache-nez, ils se sont donné rendez-vous à 9 heures de la matinée. La volonté y est. Il s'agit de changer les mentalités, faire comprendre à chacun que la propreté de la ville est l'affaire de tous.

L'opération Umuganda a débuté ce premier samedi 29 juillet dans l'enceinte de l'INRAP (Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique) où l'herbe avait envahi toute une partie de la cour de cet Institut situé en face même de l'ambassade du Rwanda et à proximité du Lycée Technique Commercial 1er mai.

Tous les derniers samedis du mois, l'ambassade du Rwanda et la communauté rwandaise, en collaboration avec la mairie de Bacongo ont résolu de donner une image positive et propre de l'environnement en s'inspirant de l'exemple rwandais « Umuganda » qui signifie travail communautaire en Kinyarwanda.

