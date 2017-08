Afrique: Jeux de la Francophonie - La RDC finit à la 22e position avec une médaille en or

Avec une médaille en or en athlétisme et deux médailles en bronze respectivement en lutte et judo, la RDC a terminé à la vingt-deuxième place aux huitièmes Jeux de la Francophonie organisés à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Les lampions des huitièmes Jeux se sont éteints le 30 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire par une cérémonie grandiose de clôture. Et la République démocratique du Congo y a pris part dans sept disciplines, notamment le football, le tennis de table, le cyclisme, l'athlétisme, le judo et la lutte. Et elle n'a pu glaner que trois médailles, terminant à la vingt-deuxième position sur quarante-cinq pays participants.

L'on rappelle d'emblée la médaille d'or remportée par le marathonien Dieumerci Makorobondo Salukumbo qui a couvert les 42km 500 en 2 heures, 27 minutes et 54 secondes. C'est la première médaille d'or RD-congolaise dans cette compétition sportive et culturelle réunissant les pays ayant en partage la langue française. Les deux autres médailles de la RDC, principalement en bronze, ont été remportées par Ania Mabunga Menga en lutte chez les moins de 69 kg et Carole Imongo en judo chez les moins de 78 kg, victorieuse de la Canadienne Sarah Perks.

Quatrième du tournoi de football, les Léopards football de moins de 20 ans ont de peu loupé une médaille d'argent d'abord et ensuite de bronze, battus en demi-finale du tournoi du ballon des Jeux par les Lionceaux d'Atlas du Maroc dans les dix dernières minutes de la partie, et en petite finale par les Aiglons du Mali par un but à deux. Le Maroc s'est adjugé la médaille d'or du tournoi aux dépens du pays hôte des Jeux, la Côte d'Ivoire (se contentant de la médaille d'argent) aux tirs au but après un résultat d'égalité d'un but partout à la fin du temps réglementaire. Le Mali s'est donc offert la médaille de bronze du tournoi du football. «Une bonne expérience pour les Léopards qui n'ont pas eu beaucoup de temps de préparation », a déclaré le sélectionneur des U20 RD-congolais, Éric Tshibasu Ike

Sur le bilan général des Jeux, la France a pris la première place avec quarante-neuf médailles dont vingt-deux en or, seize en argent et onze en bronze. Le Maroc vient à la deuxième position avec un total de quarante-deux médailles dont treize en or, quatorze en argent et quinze en bronze. Le Canada a occupé la troisième position avec trente-six médailles, dont treize en or, huit en argent et quinze en bronze.