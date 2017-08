Congo-Brazzaville: Affaires foncières - Vers la création d'un impôt foncier au pays

Les électeurs congolais ont bouclé dimanche les législatives à l'occasion du second tour… Plus »

Cette localité abrite le complexe sportif de la Concorde qui a accueilli en septembre 2015, les 11è jeux africains dits jeux jubilaires. On y trouve également le Centre international de conférence, l'Université Denis Sassou N'Guesso et d'autres projets de grande envergure.

Selon lui, les services techniques du département en charge des Affaires foncières sont ainsi appelés à créer les conditions de la relecture de la loi sur la propriété foncière et sur l'application de l'article 10 de la loi 10-2004, fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier.

Dans la perspective de la création d'un impôt foncier, le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou a échangé le 28 juillet dernier avec la directrice de l'enregistrement de la fiscalité foncière et domaniale Michelle Cyrine Oba, sur le remodelage des services du cadastre, du domaine et de la conservation.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.