Congo-Brazzaville: Santé - Jacqueline Lydia Mikolo visite l'hôpital Adolphe-Sicé

La descente de la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, à l'hôpital général Adolphe-Sicé situé à Pointe-Noire a eu lieu le 29 juillet.

Répondant ainsi à la presse à la suite de cette visite, la ministre a expliqué qu'elle est à Pointe-Noire pour un séjour de travail prévu il y a de longues dates. « Ce n'est plus un secret pour personne, le gouvernement est en train de se battre en vue de rénover totalement cet hôpital. Ainsi, il est donc inconcevable de continuer à accueillir les malades dans les conditions actuelles de cet hôpital. Mon arrivée dans la ville coïncide avec tous les divers problèmes que traverse l'hôpital Adolphe-Sicé en particulier et d'autres structures sanitaires du Congo en général. Ces problèmes sont connus par le gouvernement, notamment les conditions de travail des agents, l'accueil des malades et autres problèmes », a-t-elle déclaré.

Notons qu'au cours de sa visite dans les pavillons de néonatologie, de maternité et de pédiatrie de cet hôpital, la ministre a constaté par exemple la présence de plus de deux bébés partageant un même lit avec un risque de contamination, les mauvaises conditions de travail des agents et celles d'accueil des malades. Ainsi, conformément à ce triste constat, cet établissement sanitaire mérite d'être totalement rénové par le gouvernement pour lui donner un nouveau visage en construisant de nouveaux bâtiments et en l'équipant. La ministre était accompagnée de quelques techniciens et spécialistes en vue d'un diagnostic qui cadre avec la réalité.