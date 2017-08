Afrique: Jeux de la Francophonie - Le Congo s'illustre en contes et chansons

Les artistes congolais ont fait honneur à la République du Congo, en remportant respectivement les médailles d'or et des mentions spéciales du jury aux 8es Jeux de la Francophonie tenues du 21 au 30 juillet à Abidjan, en Côte-d'Ivoire.

Dans la catégorie contes et conteurs, Moussoki Mitchum Jules Ferry Quevin a obtenu la médaille d'or avec son conte du moustique qui a émerveillé le public.

Tandis qu'en musique, Davia Fanie, alias Fanie Fayar avec sa voix envoûtante a bel et bien séduit le jury et le public. Sa musique est un cocktail savoureux et varié. Fanie Fayar est auteure, compositrice, interprète.

Elle chante en plusieurs langues, débute sa carrière de chanteuse en 1996, dans une chorale à Brazzaville. La talentueuse artiste a participé à la première édition de la scène internationale des voix de Fame, au salon des chanteuses de la forêt du 22 au 25 mars 2017, évènement dédié à la promotion et à la valorisation des chanteuses d'Afrique centrale.

Le jury a aussi octroyé deux mentions spéciales en photographie et en peinture à Lebon Chansard Ziavoula et à Punch Caprice Makouangou Mantsounga. Lebon Chansard Ziavoula dit « Zed Lebon » est un artiste photographe du Collectif Génération Elili. Documentaliste de carrière, il évolue à la Grande Bibliothèque Universitaire de Brazzaville. Retenu pour son sens de créativité lié à son savoir-faire.

Le président du jury Amadou Lamine Sall, ainsi que les quatre autres membres venus du Canada, du Liban, du Niger et de la République démocratique du Congo, ont recommandé que le concours de littérature des Jeux de la Francophonie soit ouvert à la poésie et au théâtre, « pour enrichir la langue française ».

Ce rendez-vous de la Francophonie a été placé sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l'excellence. Il a réuni 4.000 athlètes et artistes de 53 pays. Il offre à la jeunesse francophone l'occasion de se dépasser et de rivaliser dans un esprit d'échange, de partage, de découvertes, et vise à promouvoir les talents de la jeunesse francophone. Il a lieu tous les quatre ans.

Pour rappel, après le Maroc en 1989, la France en 1993, Madagascar en 1997, le Canada en 2001, le Niger en 2005, le Liban en 2009, la France en 2013, la Côte d'Ivoire en 2017, viendra le tour du Canada, d'abriter les 9es Jeux de la Francophonie, dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick en 2021.