Madagascar: FIZAFATO - Maharante candidat

Depuis son existence, la FIZAFATO organisera cette fois-ci une élection la plus démocratique et transparente car le vote sera secret et les électeurs sont déjà inscrits dans la liste électorale pour éviter toute forme de fraude.

Deux candidatures sont retenues par le comité en charge d'organiser cette élection : celle de Maharante Jean De Dieu et celle d'Andriamanarivo Berkaley. En fait, l'actuel ministre de la Fonction Publique est candidat à sa propre succession. Il part d'ailleurs favori de la course.

