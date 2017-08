Hajaina dévoilera toutes les facettes de sa personnalité pour le concert de célébration à l'Is'art galerie.

Une décennie dans le milieu artistique, un évènement qui se célèbre tambour battant ! Pour ses dix ans de musique, Hajaina dévoilera toutes les facettes de sa personnalité à l'Is'art galerie Ampasanimalo ce vendredi 4 août.

Nous sommes à la fin des années 90. « Tohy », composé de deux garçons et d'une jeune fille, envahit le petit écran. Avec leur salopette et leur rap empreint d'innocence, ils marquent les enfants et les adolescents de l'époque. « Indray andro hono » est sur toutes les lèvres. L'aventure ne dure malheureusement pas. Les deux membres du groupe coupent totalement le fil avec la musique.Hajaina, lui ne se résout pas à tourner la page. Fils de musiciens, il a effectivement toujours évolué dans ce milieu très artistique.

Après la parenthèse Tohy, Hajaina se trace donc son propre chemin sur la scène musicale. Plus de rap cette fois-ci ! Jex Ambiroa le rappeur s'efface pour laisser la place àHajaina Jex, le soulman. Les mélomanes l'apprécient. Son soul, où se mêlent toutes ses influences musicales, du « ba-gasy » et du « kalon'ny fahiny » aux titres de Ray Charles, Aretha Franklin, Ottis Redding fait mouche.

En 2014, Hajaina Jex décide d'entrer en profondeur et donne naissance à Jex Mozika, plus ancré dans le traditionnel, ce genre musical dans lequel il a baigné depuis son enfance. Pour marquer ses dix ans de musique et de création, Hajaina se dévoilera sous toutes les coutures, à l'Is'art galerie Ampasanimalo le 4 août.

Un concert 3 en 1 à travers lequel le public pourra replonger dans les années 2000 avec Jex Ambiroa le rappeur, savourer le talent de Hajaina Jex le soulman et faire connaissance avec Jex mozika dont l'album « Ny ranomaintiko » sortira en 2018.