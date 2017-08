Madagascar: Baccalauréat technique et technologique - Dernière ligne droite pour les candidats

Correction. La journée d'hier a également été l'occasion pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de faire des visites auprès de centres d'examen. Notamment, auprès du lycée technique et commercial d'Ampefiloha. La journée a également été l'occasion pour le numéro un de ce département ministériel de faire une escale auprès du centre de correction à Ankatso. Interviewée sur le déroulement des corrections des copies des candidats, Marie Monique Rasoazananiera a fait savoir que « des innovations ont été apportées pour s'assurer du déroulement des corrections ». Lesdites innovations consistant en « la mise en place d'une commission d'entente auprès du centre de correction » selon toujours la ministre.

Ainsi, ladite semaine sera chargée pour les candidats. Pour ne citer que le cas des candidats inscrits dans la série professionnelle et technique, plus particulièrement BTP où l'épreuve d'étude de réalisation commencera à partir de sept heures du matin pour se terminer à treize heures. Soit, une épreuve de six heures pour les candidats inscrits dans cette série. Quoi qu'il en soit, les candidats ont largement eu le temps de préparer leurs examens. Ce qui n'empêche pas que quelques -uns de ne pas se sentir prêts.

La dernière semaine des examens du baccalauréat technique et technologique ont commencé hier. Une semaine de marathon pour les 9 500 candidats qui sont répartis dans les vingt deux régions de la Grande Île. Mais également, une semaine qui devrait leur permettre de faire des rattrapages et d'optimiser leurs chances pour l'obtention de leur diplôme. Propos partagés par Antsa, candidate dans la série gestion G2, qui « pense donner le meilleur d'elle-même » pour accroître ses chances de réussir aux examens.

Dernière semaine et dernière ligne droite pour les candidats aux examens du baccalauréat technique et technologique.

