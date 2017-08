Madagascar: Renforcement des relations économiques avec le Japon

En effet, le vice-ministre Japonais a souligné l'importance de la coopération avec Madagascar, la Grande-île bien positionnée, située à l'entrée de l'Afrique orientale et australe. Pour sa part, le secrétaire d'Etat malgache, qui a effectué sa première visite au Pays du soleil levant, a mis en avant sa volonté de coopérer avec le Japon pour renforcer davantage les relations entre les deux pays, tout en promouvant les visites mutuelles des personnalités de haut niveau, et en approfondissant les relations économiques.

C'est ce qui est sorti de la rencontre entre Kiyoshi Odawara, vice-ministre parlementaire du Ministère des Affaires Etrangères du Japon, et Bary Emmanuel Rafatrolaza, secrétaire d'Etat auprès du Ministère des Affaires Etrangère, chargé de la Coopération et du Développement de Madagascar, qui s'est tenue au Japon, le 27 juillet dernier.

L'année 2017 marque le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et Madagascar. Aujourd'hui encore, les deux pays ont exprimé leurs volontés d'intensifier la coopération bilatérale et de renforcer davantage les relations économiques.

