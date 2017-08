Afrique Australe: Industrialisation de la SADC - Vers une transformation des économies et du commerce

La célébration de la deuxième semaine de l'industrialisation de la SADC se tient actuellement à Johannesburg.

L'industrialisation peut permettre aux populations des pays membres de la SADC (Communauté de développement d'Afrique australe) de sortir de la pauvreté, grâce à la création d'emplois, en particulier pour les jeunes. C'est ce qu'a soutenu le secrétaire exécutif de la SADC, Dr Stergomena Lawrence Tax, lors de l'atelier des médias à Sandton city, en Afrique du Sud, cette semaine.

Cet atelier de sensibilisation sur la stratégie et la feuille de route de la SADC pour l'industrialisation, se tient dans le cadre de la célébration de la deuxième semaine de l'industrialisation de la SADC, du 31 juillet au 4 août 2017. Selon les organisateurs, l'atelier est destiné à sensibiliser aux priorités du Plan indicatif de développement stratégique régional révisé (RISDP) ; ainsi qu'à la stratégie et à la feuille de route de l'industrialisation.

Base. La Stratégie de la SADC est basée sur trois piliers. D'abord, l'industrialisation qui est considérée comme l'outil de la transformation économique et technologique ; ensuite, la compétitivité qui consiste pour la région à exploiter au-delà de l'avantage comparatif, pour aller vers l'avantage concurrentiel ; et enfin, l'intégration régionale, le contexte géographique pour un développement industriel accéléré et la prospérité économique des pays membres.

En effet, les dirigeants de la SADC ont souligné à maintes reprises que l'industrialisation permettrait à la majorité de la population de la région de la SADC de sortir de la pauvreté, en créant les emplois nécessaires, en particulier pour les jeunes. Pour que cela devienne une réalité, le contexte et la stratégie de la SADC doivent être compris dans la région africaine et dans le monde entier. « Les aspirations et les réalisations de la SADC doivent être largement diffusées par les médias, afin que la région soit considérée comme partenaire de coopération privilégié », a soutenu le secrétaire exécutif de la SADC.

Développement. La Stratégie d'industrialisation et la feuille de route de la SADC 2015-2063, approuvées par les dirigeants de la SADC en 2015, ont été développées en tant que système de modernisation inclusif à long terme, qui entraînera une transformation économique et technologique majeure de la région. Selon ses promoteurs, le motif de cette optique réside, entre autres, dans la nécessité d'améliorer le niveau de vie des populations de la région, la nécessité d'accélérer la transformation structurelle de la région ; et la nécessité de la relance rapide de la coopération de la région, avec les pays industrialisés et développés.