Madagascar: BFV / Société Générale - Une nouvelle agence à Mahanoro

Fidèle à son leitmotiv de « Banque relationnelle de référence », la BFV-SOCIETE GENERALE poursuit sa politique de proximité et démontre une fois de plus qu'elle place constamment ses clients au centre de ses préoccupations.

S'appuyant sur trois piliers - Qualité, Sécurité et Conformité - la filiale du groupe Société Générale allie solidité financière et stratégie de croissance durable, afin de mettre sa performance au service du financement de l'économie et des projets de ses clients.

6 milliards d' ariary

Toujours en cohérence avec la stratégie du Groupe, la banque développe et consolide ses activités en renforçant continuellement ses moyens et compétences. Avec aujourd'hui un investissement de 6 milliards d'ariary par an, entièrement consacré au plan de développement de son réseau national, la filiale accélère son programme de création et de rénovation d'agences. Une politique d'extension de réseau qui ne reste pas concentrée sur les grands pôles urbains et industriels. Une stratégie de croissance durable traduisant une volonté de la Banque d'épouser le paysage malgache qui est aussi vaste et diversifié.

Expertise et professionnalisme

C'est dans cette démarche que la BFV-SOCIETE GENERALE a cette année ouvert une nouvelle agence à Mahanoro dans le quartier d'Ambalamangahazo. Toute l'équipe de l'agence, sous l'égide de son Directeur Innocent RALAMBOMANANA, y met en avant son expertise, son professionnalisme, des solutions souples, des délais de décision courts ainsi qu'une large gamme de produits et services bancaires à la pointe de l'innovation. Comptant à ce jour 57 agences, trois Espaces « Premier », quatre espaces entreprises, la BFV-Société Générale continuera d'accueillir ses clients dans les meilleures conditions avec une musique de fond et des écrans d'animations diffusés dans toutes les agences. Pour récompenser les clients, l'agence met en place des animations pour permettre à ses clients de gagner des lots pour toute ouverture de compte durant trois mois à compter du 4 juillet.