Maroc: Partenariat gagnant-gagnant avec Madagascar

Le 18e anniversaire de l'accession du roi de sa Majesté Mohammed VI, roi du Maroc, a été célébré, hier à l'hôtel Ibis si à Ankorondrano.

Lors de son allocution, l'ambassadeur marocain à Madagascar, Mohamed Benjilan a déclaré que « le Maroc et Madagascar ont inauguré une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations et mon pays est déterminé à poursuivre sa coopération et son partenariat gagnant-gagnant avec vous car en œuvrant ensemble nous concrétisons la vision de nos chefs d'Eta en matière de développement et la volonté de nos pays d'inscrire cette relation dans l'excellence».

Le diplomate n'a pas manqué également de rappeler la visite d'Etat du roi de Maroc à Madagascar, en novembre 2016. Lors de cette visite, 22 accords, conventions et mémorandums d'entente ont été signés. Outre les accords, le roi du Maroc a procédé à Antsirabe au lancement de deux projets, en l'occurrence un hôpital mère-enfants et un centre de formation professionnelle. Autre projet structurant d'envergure, la réhabilitation et la sauvegarde du canal des Pangalanes.

Convention. L'ambassadeur a tenu aussi à signaler que la Chambre des représentants au Maroc a adopté la semaine dernière deux projets de loi portant approbation de la convention entre le Maroc et Madagascar tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et de l'accord en matière de pêche maritime, tous deux signés en novembre 2016. Notons que cette cérémonie a vu la présence du Premier ministre Mahafaly Olivier, du président du Sénat Honoré Rakotomanana, du président de la HCC Jean Eric Rakotoarisoa et de la ministre des Affaires Etrangères, Atallah Béatrice.