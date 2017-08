Madagascar: Régime HVM - Dépenses folles à Nosy-Be

La délégation de l'ASECNA a été reçue à l'hôtel Ravintsara dont le président de la République serait l'actionnaire majoritaire.

Ils ont fait du « tourisme » à Nosy-Be aux frais des contribuables dont la plupart peinent à trouver quotidiennement de quoi manger.

Le centre du pouvoir a été momentanément transféré vendredi dernier et pendant le week- end à Nosy-Be. Tout l'Exécutif y était, à commencer par le président de la République, qui a été accompagné de son épouse Voahangy Rajaonarimampianina et certains de ses proches collaborateurs. Le gouvernement a été également présent à Nosy-Be. Le premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier, accompagné de sa femme, y a conduit une forte délégation gouvernementale. Seuls ceux qui étaient en mission à l'extérieur n'ont pas composé cette délégation. Le Législatif a été aussi présent depuis vendredi et durant le week- end dans ce district touristique de la région Diana.

La présence du président du Sénat Honoré Rakotomanana et celui de l'Assemblée nationale Jean Max Rakotomamonjy a été surtout remarquée et remarquable. Sans parler des députés et des sénateurs ainsi que de leurs proches collaborateurs qui ont fait également les déplacements depuis Antananarivo. Tous ces dirigeants, ces ministres et ces parlementaires se sont rendus à Nosy-Be, uniquement pour la cérémonie du lancement officiel des travaux d'extension de l'aéroport de Fescène et l'inauguration du « Centre Vonjy », un centre pour le traitement des cas des enfants victimes des violences dans cette partie de l'île. La présence du ministre des Transports n'a-t-elle pas suffi pour ce lancement des travaux d'extension de l'aéroport de Nosy-Be ? Et fallait-il faire venir à Nosy-Be une forte délégation du pouvoir pour l'inauguration de ce « Centre Vonjy » dont la Première Dame assure le fonctionnement ?

Aux frais de l'Etat. Ce qui est sûr, c'est que le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement, les présidents des Assemblées parlementaires et les parlementaires ont rejoint Nosy-Be par avion et non en voiture. Ce qui est également sûr, c'est que les frais de déplacement, l'hébergement et les nourritures de ces hauts dignitaires du pays ont été pris en charge par l'argent public. Et ce malgré le fait que la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, aient été accueillis à l'hôtel Ravintsara dont on connaît déjà la ou le propriétaire. Les dépenses sont faramineuses alors que les dirigeants HVM n'arrivent pas jusqu'à présent à trouver de l'argent pour satisfaire les revendications syndicales qui risquent de bloquer la machine administrative. L'insécurité continue de faire ravage faute des moyens financiers.

Pire, le ministre de la Défense nationale, le Général de Corps d'Armée Béni Xavier Rasolofonirina, demande à chaque Malgache de payer 1 dollar pour acheter des hélicoptères pour lutter contre l'insécurité. Chose curieuse, le président de la République Hery Rajaonarimampianina a fait aussi venir à Nosy-Be les participants à la réunion statutaire internationale de l'ASECNA qui s'est tenue à Antananarivo. Ces derniers ont été reçus par le chef de l'Etat à l'hôtel Ravintsara. Bref, le régime HVM a fait des dépenses folles durant le week- end à Nosy-Be. Il se moque des Malgaches qui vivent actuellement dans l'extrême pauvreté.