Madagascar: Volley-Ball / CJSOI - La délégation malgache partira-t-elle ?

Le coup d'envoi sera donc donné sans nous ce jour à 13h et le match d'ouverture opposera les Seychelles à La Réunion. « Nous avions bien complété les dossiers et ils nous ont donné rendez-vous pour le 4 août pour une compétition qui aura lieu du 1er au 5 août. Nous attendons quand même qu'il y ait une rapide prise de décision de la part des organisateurs» a précisé le président Andriamandimbisoa Jocelyn, premier responsable du volley malgache.

Un jeu qui met en lice plusieurs pays ainsi que Madagascar qui aligne sa sélection nationale. Des jeux internationaux si l'on peut dire sauf pour La Réunion qui n'a pas de fédération mais une ligue qui joue tout de même pour le compte de cette Commission de l'Océan Indien. Et cette île hôte accueille ces jeux cette semaine. On ignore pourquoi mais les visas pour les Malgaches n'ont pas encore été délivrés hier pour nos joueuses à l'heure où nous écrivions.

